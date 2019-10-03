"Нормандская встреча": В РФ признались в сложностях в средине октября

О конкретных сроках проведения встречи в "нормандском формате" стороны пока не договаривались.

График Путина, скорее всего, не позволит ему приехать Париж в средине октября пресс-служба Кремля

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О конкретных сроках проведения встречи в "нормандском формате" стороны пока не договаривались, но в середине октября у российской стороны есть определенные трудности с графиком. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передают "РИА-Новости".

"Я не знаю, пока еще не договаривались о конкретных сроках", - сообщил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о возможной дате проведения нормандского саммита. Говоря о том, обсуждаются ли сейчас сроки его проведения, он ответил: "нет, пока нет".

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На просьбу уточнить, идет ли речь о возможности проведения такой встречи 16 октября, как об этом говорят некоторые эксперты, помощник российского лидера уточнил: "Я знаю, что у нас в середине октября были трудности с графиком, это я точно знаю".

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