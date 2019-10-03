Депутаты отменили законопроект о химической кастрации педофилов

Ранее этот законопроект был ветирован президентом и отправлен депутатам на доработку.

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Верховная рада отклонила законопроект №0977 об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию. За отмену законопроекта проголосовали 238 парламентариев, говорится на сайте парламента.

Данный законопроект был внесен в Верховную Раду еще предыдущего созыва и был принят в целом в середине июля. Однако в начале сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на принятый документ и вернул его в парламент со своими замечаниями.

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В частности глава государства отмечал, что в документе не прописан четкий порядок принудительного применения химической кастрации, что могло привести к нарушениям прав самих преступников, в частности права на жизнь. Также президент отметил, что положение законопроекта о создании реестра педофилов противоречит нормам закона “О защите персональных данных“.

Ознакомившись с замечаниями главы государства, депутаты решили не дорабатывать документ и не преодолевать президентское вето, а просто отменить данный законопроект вовсе.

Напомним, в Ровно педофил-убийца, едва успев выйти из тюрьмы, совершил очередное нападение.

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