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Порошенко отрицает, что просил закрыть дело, связанное с сыном Байдена

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Экс-президент заявил, что не давал указание бывшему генпрокурору Виктору Шокину закрыть уголовное производство в отношении компании Burisma.

Бывший президент Петр Порошенко отрицает, что давал указание закрыть уголовное производство в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден – сын бывшего вице-президента США и потенциального кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом он сообщил в комментарий программе Схемы: коррупция в деталях (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).

"Позиция первая: он (Шокин – ред.) никогда такого не говорил. Позиция вторая, если даже он это бы и сказал - никогда, ни с кем, включая Шокина, ни с Байденом, ни с Трампом, ни со своими советниками я слово Burisma или "сын господина Байдена", я никогда не произносил. Поэтому это неправда", - сказал Порошенко.

 
Ранее сообщалось, что Шокин заявил о давлении Байдена на расследование. Расследование в отношении компании, к которой причастен сын Байдена прекратили из-за страха перед Вашингтоном, заявил экс-генпрокурор Украины.
 
Позже сообщалось, что Порошенко отрицает давление Байдена по Шокину. У бывшего президента спросили о ситуации, когда был уволен экс-генпрокурор Шокин. Байден ранее заявлял, что это произошло из-за него.
 

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Теги: Украина, США, уголовное дело, Порошенко, Джо Байден, Виктор Шокин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alexsy    03.10.2019, 19:03
Оценка:  0
Alexsy
Да-да слово пети-петушка чистая правда, как слеза....
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