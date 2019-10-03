Порошенко отрицает, что просил закрыть дело, связанное с сыном Байдена

Экс-президент заявил, что не давал указание бывшему генпрокурору Виктору Шокину закрыть уголовное производство в отношении компании Burisma.

Бывший президент Петр Порошенко отрицает, что давал указание закрыть уголовное производство в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден – сын бывшего вице-президента США и потенциального кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом он сообщил в комментарий программе Схемы: коррупция в деталях (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).

"Позиция первая: он (Шокин – ред.) никогда такого не говорил. Позиция вторая, если даже он это бы и сказал - никогда, ни с кем, включая Шокина, ни с Байденом, ни с Трампом, ни со своими советниками я слово Burisma или "сын господина Байдена", я никогда не произносил. Поэтому это неправда", - сказал Порошенко.

Колишній президент України Петро Порошенко заперечив, що давав вказівку закрити кримінальну справу щодо компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден – син колишнього віцепрезидента США, а нині потенційного кандидата у президенти Сполучених Штатів Джо Байдена pic.twitter.com/fpcnVHW6MG — Схеми: корупція в деталях (@cxemu) 3 октября 2019 г.

Ранее сообщалось, что Шокин заявил о давлении Байдена на расследование. Расследование в отношении компании, к которой причастен сын Байдена прекратили из-за страха перед Вашингтоном, заявил экс-генпрокурор Украины.

Позже сообщалось, что Порошенко отрицает давление Байдена по Шокину . У бывшего президента спросили о ситуации, когда был уволен экс-генпрокурор Шокин. Байден ранее заявлял, что это произошло из-за него.

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