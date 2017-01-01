Рада решила подольше поработать с Избирательным кодексом

С отправкой проекта на доработу согласились 270 депутатов.

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Верховная Рада отправила Избирательный кодекс на доработку с предложениями президента Владимира Зеленского. Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов, передает Фокус.

14 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на Избирательный кодекс и предложил отправить его на доработку. Всего от главы государства поступило 17 замечаний к документу.

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Зеленский считает, что в проекте кодекса "фактически сохранена составляющая, характерная для пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками", хотя его суть заключалась в введении открытых списков.

Также президент указал, что кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции, не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, не согласуются с законодательными актами, которые являются основным в данной сфере.

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Также, по мнению президента, положения кодекса требуют технико-юридической доработки с целью избежания многочисленных внутренних противоречий и несогласованности с другими законодательными актами.

Президент предложил ВРУ повторно рассмотреть Избирательный кодекс и доработать с учетом приведенных им замечаний.

Напомним, 18 сентября депутатам удалось разблокировать закон президента об импичменте.

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