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Глава Минфина ответила на претензии по ее доходам

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У НАПК есть претензии к стоимости декларирования квартиры министра, зарплаты в Минфине и денежных средств на счетах и некоторых доходов.
Маркарова будет судиться с НАПК из-за проверки ее декларации
Маркарова будет судиться с НАПК из-за проверки ее декларации
Минфин

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол об административном нарушении в отношении недостоверной информации в декларации главы Минфина Оксаны Маркаровой за 2017 год. Об этом она сообщила в Facebook в четверг, 3 октября.

Как сообщила министр, у НАПК есть претензии к стоимости декларирования ее квартиры, зарплаты в Минфине и денежных средств на счетах и некоторых доходов в целом на сумму больше 100, но меньше 250 минимумов.

При этом она утверждает, что все задекларировано и конфликта интересов не выявлено.

"С протоколом не согласна, поэтому готовлюсь предоставлять эти же пояснения в суде", - написала она.

Как сообщалось, 1 октября Госбюро расследований около часа допрашивало Маркарову по делу ПриватБанка в качестве свидетеля.

 

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Теги: Минфин, декларация, декларация о доходах, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК), электронная декларация, Оксана Маркарова
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Источник: korrespondent.net

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