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Депутатов попросили не удовлетворять физиологические потребности в сессионном зале

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После серии скандалов с депутатами парламента спикер попросил их вести себя более сдержано.
Депутатов попросили не удовлетворять физиологические потребности в сессионном зале
Депутатов попросили не удовлетворять физиологические потребности в сессионном зале
кадр из видео

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов не есть, не курить и не удовлетворять другие физиологические потребности в сессионном зале парламента. С такой просьбой к народным избранникам он обратился прямо в ходе рабочего заседания Верховной Рады, пишет “Украинская правда“.

Ко мне обратились народные депутаты со следующей просьбой: первое - зал Верховной Рады - это не столовая, это не место для курения. Включая IQOS (специальный гаджет для курения табака – ред.) Я не видел в зале табличек “IQOS friendly“ (“IQOS разрешен“ – ред.) Так же я обращаюсь ко всем: в зале Верховной Рады не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности, - заявил глава парламента.

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Данное обращение народные депутаты встретили смехом и криками.

Ранее в объективы фото- и тележурналистов, работающих в сессионным зале парламента, попал народный депутат из фракции “Слуга народа“ Александр Дубинский, который ходил по залу с судочком и что-то ел. А до этого депутат из фракции “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Илья Кива и вовсе попался на очень странном поведении, которое многие сочли мастурбацией.

Напомним, “Слугу народа” Богуцкую обвинили в расовой дискриминации из-за депутата Беленюка.

 

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Теги: Верховная Рада, депутаты, Дмитрий Разумков, Илья Кива, Александр Дубинский
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