Зарплаты учителям: глава МОН предлагает закрывать школы

Министр образования предлагает получить средстав для повышения зарплат учителям за счет "оптимизации" сети школ.

Министр образования науки Анна Новосад предложила способ найти средства на повышения зарплат учителям - за счет "оптимизации" сети школ. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

По ее данным, средняя стоимость подготовки ученика в Украине составляет 21 тыс грн, а в малокомплектных школах эта стоимость иногда достигает 100 тыс грн.

"Это абсолютно неэффективное использование средств, и поэтому работать над сетью, ее оптимизировать, делать так, чтобы дети имели доступ к лучшим школам, это могут быть опорные школы, чтобы они могли до них доезжать, иметь доступ к лучшим образовательным услугам, и соответственно высвобождать средства на две вещи", - сказала она.

Первое, по ее словам, - за счет закрытия малокомплектных школ можно повысить зарплаты учителям. "А второе - это на обустройство лучшего образовательного пространства", - сказала она.

Ранее Новосад сообщила, что для повышения зарплат педагогам на 20-70%, анонсированном предыдущим Кабмином, необходимо дополнительно 45 миллиардов гривен, которых на данный момент нет.

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