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Зарплаты учителям: глава МОН предлагает закрывать школы

Комментариев: 1
Министр образования предлагает получить средстав для повышения зарплат учителям за счет "оптимизации" сети школ.
Анна Новосад
Анна Новосад
FACEBOOK/ANNA NOVOSAD

Министр образования науки Анна Новосад предложила способ найти средства на повышения зарплат учителям - за счет "оптимизации" сети школ. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

По ее данным, средняя стоимость подготовки ученика в Украине составляет 21 тыс грн, а в малокомплектных школах эта стоимость иногда достигает 100 тыс грн.

"Это абсолютно неэффективное использование средств, и поэтому работать над сетью, ее оптимизировать, делать так, чтобы дети имели доступ к лучшим школам, это могут быть опорные школы, чтобы они могли до них доезжать, иметь доступ к лучшим образовательным услугам, и соответственно высвобождать средства на две вещи", - сказала она.

Первое, по ее словам, - за счет закрытия малокомплектных школ можно повысить зарплаты учителям. "А второе - это на обустройство лучшего образовательного пространства", - сказала она.

Ранее Новосад сообщила, что для повышения зарплат педагогам на 20-70%, анонсированном предыдущим Кабмином, необходимо дополнительно 45 миллиардов гривен, которых на данный момент нет.

 

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Теги: зарплаты, школы, учитель, министр, минобразования, педагоги
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    03.10.2019, 19:29
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Гнали на предыдущую министра образования? Плохо было? Теперь получите, тупые ЗЕбилы детей, без школы
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 19:28
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Я помню, у нас уже была одна, которая считала, что лечить больных раком за границей не надо. Все равно ведь умрут.
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