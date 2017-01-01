Рада усилила защиту бизнеса от злоупотреблений разрешительных органов

Теперь безосновательные отказы и несоблюдение сроков при выдаче разрешений будут наказываться штрафами.

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Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №0889 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов“. За него проголосовали 299 нардепов, сообщает сайт парламента.

Документ вводит административную ответственность для должностных лиц разрешительных органов за неуведомление или несвоевременное уведомление субъекта хозяйствования или администратора об отказе в выдаче документа разрешительного характера.

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Кроме того, закон вводит ответственность за нарушение установленных законом сроков выдачи, переоформления, аннулирования или отказа в выдаче разрешительного документа. Аналогично будут наказываться случаи невнесения или несвоевременного внесение разрешительным органом заявлений и деклараций в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Также депутаты ввели административную ответственность за безосновательный отказ администратора субъекту хозяйствования в принятии заявления для получения разрешительного документа и документов, прилагаемых к нему.

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Отказ разрешительного органа субъекту хозяйствования в выдаче, переоформлении или аннулировании разрешительного документа по основаниям, не предусмотренным законом, теперь также наказывается штрафом.

Кроме того чиновникам запретили отказывать в выдаче документов при повторном обращении субъекта по причинам, ранее не указанным в письменном уведомлении заявителю. Нельзя требовать оформления разрешительных документов, необходимость получения которых не установлена ​​законом. Аналогично нельзя аннулировать разрешительный документ по основаниям, не предусмотренным законом.

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За все эти нарушения предусмотрен штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что эквивалентно соответственно 850-1700 гривнам. Повторное нарушение в течение года увеличивает штраф до 100 - 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1700 до 2550 гривен.

Напомним, Рада увеличила штрафы за отказ в льготном проезде.

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