В Днепре рейдеры захватили недвижимость на 23 млн гривен

Полиция документировала преступные действия женщины и ее сообщника по захвату чужой недвижимости с 2017 года.

Правоохранители задержали двух человек, которые незаконным путем присвоили три объекта недвижимости в Днепре на общую сумму более 23 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба МВД в четверг, 3 октября.

Установлено, что 32-летняя злоумышленница имела доступ в государственные реестры. С 2017 года полицейские начали документировать преступные действия женщины и ее сообщника по захвату чужой недвижимости.

"За это время они незаконно присвоили нежилое помещение на ул. Соборной в Днепре, стоимость которого составляет 22 млн гривен. За продажу частного дома подозреваемая получила 20 тыс. долларов. В этом же году женщина присвоила и продала за 20 тыс. долларов квартиру на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре", – говорится в сообщении.

Полиция задержала злоумышленников и сообщила им о подозрении в преступлении, предусмотренном статьей о пособничестве в приобретении права на имущество и завладении чужим имуществом путем мошенничества, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 УК Украины). Санкции статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в сентябре под Киевом накрыли банду черных регистраторов. Они вмешивались в работу госреестров и незаконно перерегистрировали движимое и недвижимое имущество.

Также сообщалось, что в Тернополе рэкетир вымогал у застройщика $25 тысяч и недвижимость.

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