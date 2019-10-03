Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Никакой капитуляции": Видеообращение Зеленского по "формуле Штайнмайера"

Комментариев: 46
Президент отреагировал на акции протеста и в отдельном видео рассказал, что означает "формула Штайнмайера".
Видеообращение Зеленского по "формуле Штайнмайера"
Видеообращение Зеленского по "формуле Штайнмайера"
кадр из видео

Читай также: Облсоветы Львова и Тернополя осудили согласование “формулы Штайнмайера“

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил видеообращение к украинцам, в котором разъяснил свою позицию по имплементации “формулы Штайнмайера“. Ролик размещен на официальной Фейсбук-странице главы государства.

В своем видеобращении Зеленский тезисно рассказал о том, почему “формула Штайнмайера“ не является “зрадой“.

Читай также: Кравчук назвал “формулу Штайнмайера“ приемлемой, но требует от Зе все объяснить

По его словам, согласование “формулы Штайнмайера“ было условием проведения встречи в “нормандском формате“, которая является той площадкой, где урегулирование конфликта на Донбассе может обсуждаться “на высочайшем уровне“. Однако сама по себе “формула“ не предусматривает ни признание Украиной аннексии Крыма, ни отказ от Донбасса, ни проведение выборов на Донбассе “завтра и под дулами пулеметов“:

Эта формула говорит лишь об одном: когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса - а именно после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, по законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Вот с чем согласилась Украина в Минске, - сказал Зеленский.

Читай также: Диаспора просит у Зеленского объяснений

Далее президент указал на то, что действующий закон о статусе ОРДЛО прекращает свое действие 31 декабря 2019 года. Новый закон будет создаваться с учетом мнения всего украинского общества.

Мы напишем его вместе, в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, не перейдя ни одной “красной линии“, - сказал он в видеообращении.

Читай также: “Слуга народа” напомнил, что “формулу Штайнмайера” согласовывал еще Порошенко

Новый закон, разработанный в общественном консенсусе, по словам президента, вступит в силу только после проведения на Донбассе местных выборов. Причем лишь в том случае, если эти выборы пройдут по украинскому законодательству, если ОБСЕ признает, что они соответствовали европейским стандартам, и если Украина на момент проведения выборов будет контролировать всю границу с Россией.

Никаких “договорняков“ и глобальных шагов без согласия народа Украины. Только возвращение людей и наших территорий, возвращение пленных и возвращение мира, - подчеркнул он.

Читай также: Париж поддержал согласование формулы Штайнмайера

В заключение Владимир Зеленский обратился к участникам акций протеста, охвативших Украину в связи с согласованием “формулы Штайнмайера“:

Я уважаю конституционное право каждого гражданина на протест. Я слышу вас, и поверьте, никогда не сдам Украину. В то же время прошу всех спокойно и взвешенно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности, - заявил президент.

Напомним, со вчерашнего дня в Киеве и других городах Украины проходят акции протеста “против капитуляции“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: видео, донбасс, видеообращение, Владимир Зеленский, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, формула Штайнмайера
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (46)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 20:41
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Подытожим, что он сказал: бандитов не наказывать, а отпустить. Компенсации за ущерб не просить. С РФ санкции снять. А так - как Бог на душу положит.
VSHIVANKA    03.10.2019, 20:51
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ОКРАИНА , У КРАЯ , ДИКОЕ ПОЛЕ ....
ВСЁ ЭТО НАЗВАНИЯ ТОЙ ТЕРРИТОРИИ , КОТОРАЯ РАНЕЕ ВХОДИЛА В СОСТАВ ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И НА КОТОРОЙ ТЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОЗЯБАЕШЬ ...
У КРАЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ , НА КРАЮ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ....)))
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 20:53
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
У какого края? Краснодарского, Красноярского или Пермского?
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 20:54
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
На старых картах название Украина было еще тогда, когда ваша "великая империя" называлась герцогство Московское. Учи матчасть и не пиши глупостей.
w@rning!    03.10.2019, 21:02
Оценка:  0
w@rning!
Насчёт бандитов ,он в конце сказал,вы не внимательно слушали..)
kapablankas    03.10.2019, 20:54
Оценка:  +1
kapablankas
вот если бы Петя насрал то у тебя было бы изумительное бизе

ладно не отвлекайся

лижи сраку дальше

пока дефективный
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 20:55
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
А у тебя все интересы вокруг сраки?
VSHIVANKA    03.10.2019, 21:00
Оценка:  +1
VSHIVANKA
СУМЫ , ХАРЬКОВ , ПОЛТАВА , ДНЕПРОПЕТРОВСК , ЛУГАНСК , ХЕРСОН , МАРИУПОЛЬ , НИКОЛАЕВ , ДОНЕЦК , ОДЕССА , ЧЕРНИГОВ , СИМФЕРОПОЛЬ , СЕВАСТОПОЛЬ , КРИВОЙ РОГ , КИРОВОГРАД , ЗАПОРОЖЬЕ ...
ВСЁ ЭТО РУССКИЕ ГОРОДА , ОСНОВАННЫЕ РУССКИМИ ЦАРЯМИ И ОНИ ВЕРНУТСЯ
НА РОДИНУ ....))))
Woodbrother    03.10.2019, 20:38
Оценка:  0
Woodbrother
Как плохо когда президент- предатель. Или по скудоумию, или по злому умыслу он так и не понял, что еррмандский формат был сделан только для одной цели - успеть Украине укрепить свою оборону и по быстрому перевооружится. Никакого мира нормандский формат не даст.
Woodbrother    03.10.2019, 20:41
Оценка:  0
Woodbrother
В Грузии российские оккупанты стреляют на границе уже 27 лет! В Таджикистане российские оккупанты стреляют 28 лет, В Молдове эти твари стреляют и держат напряженность в регионе. В Казахстане жде была попытка замутить народную республику при помощи рязанского ВДВ. Перестреляли там голубых беретов
Woodbrother    03.10.2019, 20:43
Оценка:  0
Woodbrother
Казахские силы быстрого реагирования оказались на высоте. И опыт Илловайска они хорошо освоили. Пообещали рассийским оккупантм жизнь, если те сложат оружие, а потом перестреляли их как бешенных собак.
WTF2_сосет_хyй    03.10.2019, 20:58
Оценка:  +2
WTF2_сосет_хyй
че ты сказки, лепишь, уeбище? иди на хyй! ты еще расскажи, как белорусы под брестом армию российскую завалили, те хотели границу захватить. срaнь пиздaбольная, рассказывал здесь про "дедовство" в СА)))))
WTF2_сосет_хyй    03.10.2019, 21:01
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
пока тебя eблом не ткнули, что не "дедовство", а "дедовщина". ыксперт птушный)))))
WTF2_сосет_хyй    03.10.2019, 20:52
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
как хорошо, когда гниль eбаная получает по-полной, как положено))))))))
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 20:35
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Для слишком умных забордюрцев - из вашей конституции:

Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край

Одни сплошные окраины. Чего вы воняете тут? В славянских языках країна это страна.
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 20:36
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А край, как у вас - это окраина. Хотя у вас, как у всех селюков пунктик на этой почве.
PINKIPAU    03.10.2019, 20:11
Оценка:  0
PINKIPAU
Кацап эту формулу читает иначе. Он хочет впихнуть ЛДНР, как аналог Приднестровья, в Украину. Естественно, с избранными и амнистированными в качестве законной власти боевиками и народной милиции, в качестве собственно ВС этого анклава.
PINKIPAU    03.10.2019, 20:13
Оценка:  0
PINKIPAU
Ни о какой передаче границы и контроля речь не идет. О выходе боевиков тоже. Клоуна хотят наипать(((.
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 20:16
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Не его, а нас с его помощью. Нам делают второе Приднестровье.
WTF2_сосет_хyй    03.10.2019, 20:28
Оценка:  -2
WTF2_сосет_хyй
это кол осиновый в уeбищную какляндию))))) от этого и сдохните)))))
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 20:32
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
У любого кола, как у любой палки - два конца.
WTF2_сосет_хyй    03.10.2019, 20:38
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
и оба-вам)))))
VSHIVANKA    03.10.2019, 20:27
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЧЁ ТЫ СКУЛИШЬ ПЕТУШАРА ?!
ВЫ УЖЕ ОПРЕДЕЛИТЕСЬ ЧЕГО ХОТИТЕ !!! )))
КАПИТУЛЯЦИИ НЕ ХОТИТЕ , ВОЕВАТЬ НЕ МОЖЕТЕ , ЧЕГО ВЫ ЖДЕТЕ ?! ЧТОБЫ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА ЗА ВАС ВОЕВАЛИ ?!
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ....
ПИЗДУЙ НА ФРОНТ КОЗЕЛ УКРОПНЫЙ !!! )))
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 20:32
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А что же вы 5 лет ничего сделать не можете?
WTF2_сосет_хyй    03.10.2019, 20:38
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
еще и не начинали делать, а всуки уже сдулись))))))
Андрей_и_Богдан    03.10.2019, 20:11
Оценка:  +2
Андрей_и_Богдан
Xyйласосы после кормежки проявляют активность!
VSHIVANKA    03.10.2019, 20:09
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ВО ПЕРВЫХ ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ И ПИСАТЬ " В ДОНБАССЕ " ....
НУ А ВО ВТОРЫХ , ЕСЛИ В ДОНБАССЕ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ ПО УКРОПНЫМ ЗАКОНАМ , ПОД ПРИСМОТРОМ ОБСЕ , И ПРОГОЛОСУЮТ ЗА УКРОПНЫХ КАНДИДАТОВ 0,000001 % .....
ЧТО ТОГДА. ?
КАКОВА БУДЕТ РЕАКЦИЯ МАЙДАНУТОЙ БИОМАССЫ ?
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 20:15
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Донбасс - это сокращение от Донецкий каменно-угольный бассейн. И "В ДОНБАССЕ" - это где-то в пластах каменного угля. По этой же причине провести выборы в пластах каменного угля не представляется возможным.
WTF2_сосет_хyй    03.10.2019, 20:20
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
харош умняк, врубать, обмылок. лингвист ниибацца, ты же дебил полный, только понты строишь))))) ХВС.
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 20:21
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
ПНХ!!!
VSHIVANKA    03.10.2019, 20:24
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ТОГДА ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ И ПИСАТЬ
НА КРАЮ , НА ОКРАИНЕ , НА УКРАИНЕ ? )))
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 20:26
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Красноярский край - это край чего? И по какому краю этого края проходит край Московии? А Краснодарский край? А ставропольский? А Краина - это край чего?
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 20:27
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
А польская Армия Крайова - это по твоему пограничники?
Хулиганка*    03.10.2019, 20:09
Оценка:  0
Хулиганка*
Вова, ты еще не понял, что если ты не посадишь Пэтю, то Пэтя посадит тебя, так что давай, поторопись, луценко уже не ген. прокурор.
Андрей_и_Богдан    03.10.2019, 20:08
Оценка:  -2
Андрей_и_Богдан
Зе: -Мы тут "перемогу" затеяли, только вы не перепутайте, то точно "перемога"!
Андрей_и_Богдан    03.10.2019, 20:02
Оценка:  -4
Андрей_и_Богдан
Очередной "подвиг" Зе!ракла! Это не "зрада" это такой вид "перемоги"!
Андрей_и_Богдан    03.10.2019, 20:05
Оценка:  -3
Андрей_и_Богдан
Зе! перемога методом зради!
WTF2_сосет_хyй    03.10.2019, 20:08
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
первый раз что ли? постоянные предатели. ни одно, так другое. нагибайся)))))
Андрей_и_Богдан    03.10.2019, 20:09
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
Соси не отвлекайся, xyйласос!
WTF2_сосет_хyй    03.10.2019, 20:17
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
сосете вы по-полной! ты еще не заметил, что у вас у всех хyй давно торчит во всех местах? вам впердолили уже все и давно! а гавно срагульское еще пыжится)))))))
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 20:02
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Губки бантиком, бровки домиком....
Почему он все время использует фразу "мы все"? Почему он все время использует название Донбасс? Оккупирована только малая часть Донбасса и говорить следует только об этой части. Почему ни слова не сказано о возмещении ущерба? Как будут участвовать в выборах
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 20:03
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
жители этих районов, покинувшие места боевых действий? Кто проконтролирует доступ украинских сми в эти районы? Почему про это ни слова?
WTF2_сосет_хyй    03.10.2019, 20:03
Оценка:  +2
WTF2_сосет_хyй
да как прикажут-так и будет! нагнут по-полной! че ты паришься?
WTF2_сосет_хyй    03.10.2019, 20:05
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
вас спрашивать не будут. так что не заморачивайся, читай вказивки)))))
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь