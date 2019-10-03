"Никакой капитуляции": Видеообращение Зеленского по "формуле Штайнмайера"

Президент отреагировал на акции протеста и в отдельном видео рассказал, что означает "формула Штайнмайера".

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Президент Украины Владимир Зеленский выпустил видеообращение к украинцам, в котором разъяснил свою позицию по имплементации “формулы Штайнмайера“. Ролик размещен на официальной Фейсбук-странице главы государства.

В своем видеобращении Зеленский тезисно рассказал о том, почему “формула Штайнмайера“ не является “зрадой“.

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По его словам, согласование “формулы Штайнмайера“ было условием проведения встречи в “нормандском формате“, которая является той площадкой, где урегулирование конфликта на Донбассе может обсуждаться “на высочайшем уровне“. Однако сама по себе “формула“ не предусматривает ни признание Украиной аннексии Крыма, ни отказ от Донбасса, ни проведение выборов на Донбассе “завтра и под дулами пулеметов“:

Эта формула говорит лишь об одном: когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса - а именно после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, по законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Вот с чем согласилась Украина в Минске, - сказал Зеленский.

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Далее президент указал на то, что действующий закон о статусе ОРДЛО прекращает свое действие 31 декабря 2019 года. Новый закон будет создаваться с учетом мнения всего украинского общества.

Мы напишем его вместе, в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, не перейдя ни одной “красной линии“, - сказал он в видеообращении.

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Новый закон, разработанный в общественном консенсусе, по словам президента, вступит в силу только после проведения на Донбассе местных выборов. Причем лишь в том случае, если эти выборы пройдут по украинскому законодательству, если ОБСЕ признает, что они соответствовали европейским стандартам, и если Украина на момент проведения выборов будет контролировать всю границу с Россией.

Никаких “договорняков“ и глобальных шагов без согласия народа Украины. Только возвращение людей и наших территорий, возвращение пленных и возвращение мира, - подчеркнул он.

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В заключение Владимир Зеленский обратился к участникам акций протеста, охвативших Украину в связи с согласованием “формулы Штайнмайера“:

Я уважаю конституционное право каждого гражданина на протест. Я слышу вас, и поверьте, никогда не сдам Украину. В то же время прошу всех спокойно и взвешенно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности, - заявил президент.

Напомним, со вчерашнего дня в Киеве и других городах Украины проходят акции протеста “против капитуляции“.

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