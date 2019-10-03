Разумков отчитал нардепов за курение и еду в зале Рады

Спикер парламента также призвал депутатов "не удовлетворять другие физиологические потребности" в Раде.

Спикер парламента Дмитрий Разумков отчитал народных депутатов за то, что они курят и едят в сессионном зале. Об этом сообщает LIGA.net.

Спикер сделал это после того, как, по его словам, к нему обратился с просьбой ряд депутатов.

"Зал Верховной Рады - это не столовая. Это не место курения, в том числе IQOS. Я не видел в зале таблички IQOS Friendly. Так же в зале Верховной Рады не надо удовлетворять другие физиологические потребности", - обратился к нардепам Разумков.

Просьбу Разумкова депутаты встретили смехом и аплодисментами. При этом спикер не уточнил, к кому именно он адресовал свое замечание.

Отметим, что нардеп от Слуги народа Александр Дубинский прямо во время заседания Верховной Рады 2 октября устроил себе обед. Видео нардепа, прохаживающегося по залу Рады с наполненной едой емкостью и вилкой опубликовал Ян Доброносов в Facebook.

Напомним, утром 2 октября от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива пытался скрыть от журналистов свою переписку, стоя близ трибуны парламента. Но представитель СМИ Всеволод Филимоненко снял на видео, с кем общался народный избранник - моделью, которая подписана у Кивы в смартфоне как "Юля конкурс красоты Одесса". После переписки с девушкой, как можно увидеть на записи, нардеп от ОПЗЖ стал активно теребить штаны в районе ширинки. Создается впечатление, что он ласкает свои половые органы. Затем Кива зачем-то приподнял штанины и подтянул носки.

Ранее сообщалось, что депутат от Слуги народа подоил корову. Депутат показал снимок, на котором в рубашке и с микрофоном доит корову. Он также порассуждал о причинах повышения стоимости молока.

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