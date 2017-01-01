Раненые в Херсоне оказались криминальными авторитетами – депутат

"Фома" и "Бурый" не так давно освободились из мест лишения свободы, утверждает депутат Виталий Богданов.

Раненые в результате стрельбы в центре Херсона мужчины – криминальные авторитеты, известные под прозвищами "Фома" и "Бурый". Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на депутата Херсонского горсовета Виталия Богданова.

"Раненые мужчины – представители местного криминалитета. Не так давно они освободились из мест лишения свободы. Говорят, и сейчас оба "при делах", – сказал он.

Богданов также заявил, что автомобиль, из которого стреляли, якобы уже установлен.

"Он фигурировал в ДТП, по которому принято судебное решение", – сказал депутат.

В Главном управлении Нацполиции в Херсонской области эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

"В обстрелянном автомобиле находились два жителя Херсона, официально неработающие. Идет следствие. Другой информации пока нет", – сказал заместитель начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Виталий Байдаров.

Напомним, 3 октября в центре Херсона неизвестные на автомобиле обстреляли двух мужчин. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Полиция ввела в действие операцию Сирена.

Ранее в Запорожской области неизвестный расстрелял из автомата Калашникова замглаву Акимовской объединенной теробщины Дмитрия Кириллова. Убийство произошло прямо на ступеньках здания поселкового совета Акимовки.

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