Раненые в Херсоне оказались криминальными авторитетами – депутат
Раненые в результате стрельбы в центре Херсона мужчины – криминальные авторитеты, известные под прозвищами "Фома" и "Бурый". Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на депутата Херсонского горсовета Виталия Богданова.
"Раненые мужчины – представители местного криминалитета. Не так давно они освободились из мест лишения свободы. Говорят, и сейчас оба "при делах", – сказал он.
Богданов также заявил, что автомобиль, из которого стреляли, якобы уже установлен.
"Он фигурировал в ДТП, по которому принято судебное решение", – сказал депутат.
В Главном управлении Нацполиции в Херсонской области эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
"В обстрелянном автомобиле находились два жителя Херсона, официально неработающие. Идет следствие. Другой информации пока нет", – сказал заместитель начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Виталий Байдаров.
Напомним, 3 октября в центре Херсона неизвестные на автомобиле обстреляли двух мужчин. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Полиция ввела в действие операцию Сирена.
Ранее в Запорожской области неизвестный расстрелял из автомата Калашникова замглаву Акимовской объединенной теробщины Дмитрия Кириллова. Убийство произошло прямо на ступеньках здания поселкового совета Акимовки.
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