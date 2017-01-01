День в Раде: поддержали вето президента и "забыли" о незаконном обогащении

Рада отклонила законопроект о принудительной химической кастрации и "забыла" про законопроект о незаконном обогащении.

Рада также дала три месяца на доработку ветированного Зеленским Избирательного кодекса facebook.com/petroporoshenko

Верховная Рада согласилась с вето президента Владимира Зеленского и отклонила законопроект о введении принудительной химической кастрации за сексуальные преступления против несовершеннолетних и создание открытого реестра осужденных за это лиц.

За то, чтобы отклонить законопроект №0977, проголосовали 238 депутатов. Заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов заявил, что депутаты доработают другой законопроект на эту тему, который прошлый созыв принял в первом чтении.

Народные депутаты не рассмотрели во втором чтении президентский законопроект о наказании за незаконное обогащение, внесенный в повестку дня заседания 3 октября. На это обращает внимание глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Законопроект о незаконной обогащении (№1031) Рада... забыла. Вопрос исчез. Мыши съели. Честно говоря, за 12 лет работы с ВРУ я с таким сталкиваюсь. Я не шучу. Спикер просто пропустил этот вопрос повестки дня, перейдя к следующему законопроекту. Без всякого объяснения. Без голосования", - пишет активист в Facebook.

Как свидетельствует повестка дня на 3 октября, после голосования законопрокту №1233 должен начаться рассмотрение законпроекта о незаконном обогащении. Однако спикер перескочил к рассмотрению следующего законопроекта №1046.

Рада также направила на доработку в комитет закон о государственном финансировании Пласта, который был принят 30 мая 2019 года и ветирован президентом Владимиром Зеленским 4 сентября. За это проголосовали 313 народных депутатов.

Депутаты дали три месяца комитету на работу с предложениями президента Владимира Зеленского к Избирательному кодексу, который глава государства ветировал. Такое решение поддержали 270 народных депутатов. Комитет просит отвести на работу с документом 90 дней.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, предусматривающий рост штрафов за безосновательный отказ в перевозке льготников до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан - вместо нынешних 8-ми. А также приняла закон "О внесении изменений в статью 116 Регламента Верховной Рады Украины относительно требований к предложений и поправок к законопроекта, который готовится ко второму чтению".

Ранее сообщалось, что принят законопроект о военной службе. Парламент разрешил лишать воинских званий дезертиров, а также установил материальную ответственность военных за нанесение ущерба.

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