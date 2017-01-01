Работники шиномонтажа нашли гранату во время ремонта машины. Она была прикреплена к запасному колесу.

В Виннице на шиномонтаже обнаружили гранату, прикрепленную к колесу внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 3 октября.

Известно, что работники СТО нашли гранату во время ремонта машины. Она была прикреплена к запасному колесу автомобиля. После того, как владельцу автомобиля сообщили о подозрительном предмете, он уехал на машине за пределы шиномонтажа и уже потом позвонил в полицию.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, работники взрывотехнического отдела. Правоохранители изъяли из автомобиля предмет, внешне похожий на гранату Ф-1. Ее направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Полицейские устанавливают, кто и с какой целью прикрепил гранату к запасному колесу автомобиля.

Cмотрите фотогалерею: В Виннице на СТО нашли гранату на внедорожнике

Накануне в Виннице посреди парка нашли схрон с боеприпасами. Две сумки с гранатами и другими боеприпасами лежали в пакете между бетонными блоками.

Также на этой неделе в Калуше неизвестные злоумышленники бросили две гранаты РГД-5 во двор жилого дома.

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