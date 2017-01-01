Нардеп от Слуги народа назвал свою фракцию "слугами МВФ"

Нардеп Дубинский назвал свою партию "слуга МВФ". Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

Депутат Верховной Рады от партии Слуга народа, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и блогер Александр Дубинский назвал свою политсилу "Слуга МВФ". Короткий пост он разместил на своей странице в Facebook.

"Слуга МВФ. Мне кажется, это более точное название для нашей партии", - написал политик.

В комментариях пользователи предлагают автору поста и его единомышленникам образовать новое парламентское большинство или создать альтернативный Кабмин.

Ранее СМИ сообщили, что Киев и МВФ не договорились о новой программе. Утверждалось, что у экспертов МВФ есть минимум три спорных вопроса, которые мешают заключению нового соглашения. При этом Украина рассчитывала на трехлетнюю программу EFF на $6 млрд и параллельно планировала договориться о кредитовании приблизительно на такую же сумму со Всемирным банком.

Позже в Минфине заявили, что переговоры между Украиной и МВФ продолжаются и находятся в "активной стадии".

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