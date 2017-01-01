В Украину прибыла глава Бюро Госдепа
В Украину приехала глава Бюро Госдепартамента США по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали. Об этом сообщает в Facebook посольство США в Украине.
Отмечается, что Дениз Натали прибыла, чтобы пообщаться с украинскими и международными партнерами по вопросам конфликта в Донбассе и поддержки ветеранов.
Дениз Натали начала свой визит в Киев, посетив Майдан и почтив память Небесной Сотни.
Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп разблокировал военную помощь Украине. Американский лидер сообщил о разблокировании военной помощи Киеву и назвал причины такого решения.
Напомним, Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году составляет 250 миллионов долларов. При этом на время пересмотра средства будут заморожены.
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