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Двойное убийство на Буковине: найдены тела матери и 8-летней дочери

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Во время поиска без вести пропавшего парня, работники полиции обнаружили в колодце мертвыми его мать и сестру.

В Черновицкой области во время поиска без вести пропавшего парня, работники полиции обнаружили мертвыми его мать и сестру. Тела умерших с признаками насильственной смерти правоохранители нашли в колодце по месту жительства потерпевших, сообщает ГУ НП в Черновицкой области.

"Сегодня, 3 октября, в полицию поступило сообщение о пропавшем без вести 20-летнем жителе города Кицмань. В поисках парня группа реагирования патрульной полиции Кицманского ОП приехала к матери разыскиваемого, которая с дочкой жила отдельно. Поскольку дома никого не было, полицейские начали осматривать территорию хозяйства и заметили в колодце тело человека. О находке немедленно сообщили по спецлинии "102", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, спасатели достали из колодца тела женщины и девочки. Правоохранители установили личности погибших - 40-летней владелицы хозяйства и ее 8-летней дочери. На телах полицейские обнаружили колото-резаные раны, указывающие на насильственную смерть.

Следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас сотрудники полиции осматривают место происшествия, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, а также устанавливают местонахождение пропавшего парня. Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что жительница Львовщины получила пожизненное за тройное убийство. На Львовщине женщина убила свою собутыльницу, ее семилетнюю дочь, а также соседку, ставшую случайной свидетельницей.

Напомним, что ранее в Испании впервые приговорили к пожизненному заключению женщину. Жюри присяжных признало Ану Хулию Кесаду виновной в убийстве восьмилетнего сына своего любовника.

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Теги: ребенок, Буковина, полиция, убийство, Мать, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    03.10.2019, 23:53
Оценка:  -1
Boxerogos
На той земле подобные случаи никого не удивляют.Для тех мест это обыденность.
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