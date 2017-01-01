У Трампа показали переписку с Волкером и Ермаком
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани опубликовал частную переписку с экс-представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом сообщил Джулиани в Twitter.
Согласно переписке, Волкер обращался к Джулиани с вопросом, готов ли тот поговорить с Ермаком. В переписке Волкер попросил адвоката Трампа сообщить, когда тот будет в Мадриде.
"Я увижу Ермака завтра утром, он приедет к вам в Мадрид", - говорится в сообщении.
Затем Джулиани изложил скрин части своей переписки с абонентом по имени Андрей (предположительно Андреем Ермаком - ред.) и обнародовал его личный номер.
Crooked Dems not letting Republicans subpoena witnesses and maybe even question witness. This is a Star Chamber, illicit and part of their conspiracy to violate constitutional rights condoned by their media lamb dogs. Kurt did nothing wrong. pic.twitter.com/iaplXBnJ1x— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 3 октября 2019 г.
Джулиани отметил, что выложил переписку, чтобы демократы не создавали "ложное ощущение, что что-то не так".
"Курт ничего плохого не сделал", - написал Джулиани.
Volker should not be made a scapegoat. This is second State Department Ambassador obviously as aware and involved in asking me to do it as Kurt. They did nothing wrong. pic.twitter.com/EjixrmVx0I— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 3 октября 2019 г.
Напомним, Курт Волкер подал в отставку после обнародования рассекреченной жалобы сотрудника американской разведки. В документе, в частности, утверждается, что Дональд Трамп в общении с президентом Украины Владимиром Зеленским пытался давить на него о начале в Украине уголовного расследования против семьи Джо Байдена, главного конкурента Трампа на выборах.
Имя Курта Волкера встречается по крайней мере пять раз в двух эпизодах в рассекреченной версии жалобы "обличителя". В обоих случаях Волкер фигурирует вместе с послом США в ЕС Гордоном Сондлендом. Согласно жалобе оба дипломата помогали украинскому руководству "ориентироваться" в требованиях, озвученных Трампом Зеленскому, а также личным адвокатом президента США Руди Джулиани.
Позднее сам Джулиани обнародовал текстовые сообщения от Волкера, в которых говорилось о контактах с представителями Офиса президента Украины.
Демократы в Конгрессе США, которые инициировали расследование об импичменте президента Трампа, планируют заслушать в ближайшие дни также генерального инспектора Разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона и экс-посла США в Украине Мари Йованович.
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