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У Трампа показали переписку с Волкером и Ермаком

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Согласно переписке, Волкер обращался к Джулиани с вопросом, готов ли тот поговорить с Ермаком.
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани опубликовал частную переписку с экс-представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом сообщил Джулиани в Twitter.

Согласно переписке, Волкер обращался к Джулиани с вопросом, готов ли тот поговорить с Ермаком. В переписке Волкер попросил адвоката Трампа сообщить, когда тот будет в Мадриде.

"Я увижу Ермака завтра утром, он приедет к вам в Мадрид", - говорится в сообщении.

Затем Джулиани изложил скрин части своей переписки с абонентом по имени Андрей (предположительно Андреем Ермаком - ред.) и обнародовал его личный номер.

Джулиани отметил, что выложил переписку, чтобы демократы не создавали "ложное ощущение, что что-то не так".

"Курт ничего плохого не сделал", - написал Джулиани.

Напомним, Курт Волкер подал в отставку после обнародования рассекреченной жалобы сотрудника американской разведки. В документе, в частности, утверждается, что Дональд Трамп в общении с президентом Украины Владимиром Зеленским пытался давить на него о начале в Украине уголовного расследования против семьи Джо Байдена, главного конкурента Трампа на выборах.

Имя Курта Волкера встречается по крайней мере пять раз в двух эпизодах в рассекреченной версии жалобы "обличителя". В обоих случаях Волкер фигурирует вместе с послом США в ЕС Гордоном Сондлендом. Согласно жалобе оба дипломата помогали украинскому руководству "ориентироваться" в требованиях, озвученных Трампом Зеленскому, а также личным адвокатом президента США Руди Джулиани.

Позднее сам Джулиани обнародовал текстовые сообщения от Волкера, в которых говорилось о контактах с представителями Офиса президента Украины.

Демократы в Конгрессе США, которые инициировали расследование об импичменте президента Трампа, планируют заслушать в ближайшие дни также генерального инспектора Разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона и экс-посла США в Украине Мари Йованович.

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Теги: Украина-США, адвокат, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, переписка, Ермак, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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