Ивано-Франковский облсовет выступил против формулы Штайнмайера

Ивано-Франковский областной совет выступили против реализации формулы Штайнмайера, которую согласовал президент Владимир Зеленский.

Ивано-Франковский областной совет выступил против реализации формулы Штайнмайера и расценил ее как сдачу национальных интересов Украины и фактическую капитуляцию. Об этом сообщается на сайте облсовета.

"Анонсированный 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским документ, подписанный участниками трехсторонней контактной группы в Минске, является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства и является фактической капитуляцией Украины в российско-украинской войне и не гарантирует установления мира даже на условиях Путина", - зачитал обращение первый заместитель главы облсовета Василий Гладий.

Депутаты призвали Зеленского, ВР, Кабмин и народных депутатов от области "не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям, проводить выборы в местные советы только после полной деоккупации указанных территорий, не разменять интересы государства на призрачный мир".

Обращение было поддержано единогласно.

Ранее сообщалось, что Львовский облсовет выступил против формулы Штайнмайера. Депутаты области видят опасность капитуляции из-за принятия формулы, а также считают отвод украинских войск недопустимым.

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