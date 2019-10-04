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Глава МИД анонсировал обмен пленными на следующей неделе

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Возвращение удерживаемых в РФ украинцев является частью плана главы государства, связанного с урегулированием на Донбассе, подчеркнул Вадим Пристайко.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен пленными
Глава МИД Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен пленными
facebook.com/UkraineMFA
 
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами с Россией уже на следующей неделе. Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1.
 
"Вы помните, что план Зеленского в общих чертах (связан с тем, чтобы) дотянуться до людей, которые остались за линией соприкосновения, восстановить мосты, связи з людьми, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать пенсии, вернуть наших узников, которые сидят за решеткой в ОРДЛО, России и оккупированном Крыму. Эти все шаги понемногу осуществляются", - отметил глава МИД. 
 
Пристайко напомнил, что ранее удалось провести успешный обмен с Россией и анонсировал новый.
 
"В ближайшее время, я надеюсь, и это уже буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - заявил он.
 
При этом министр не уточнил деталей.
 
Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Киевом и Москвой по схеме "35 на 35".
 
В Украину вернулись Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
 

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Теги: Украина-Россия, МИД Украины, обмен пленными, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
saveplace    04.10.2019, 01:11
Оценка:  0
saveplace
Ну что, начинайте срач...
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