Глава МИД анонсировал обмен пленными на следующей неделе

Возвращение удерживаемых в РФ украинцев является частью плана главы государства, связанного с урегулированием на Донбассе, подчеркнул Вадим Пристайко.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами с Россией уже на следующей неделе. Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1

"Вы помните, что план Зеленского в общих чертах (связан с тем, чтобы) дотянуться до людей, которые остались за линией соприкосновения, восстановить мосты, связи з людьми, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать пенсии, вернуть наших узников, которые сидят за решеткой в ОРДЛО, России и оккупированном Крыму. Эти все шаги понемногу осуществляются", - отметил глава МИД.

Пристайко напомнил, что ранее удалось провести успешный обмен с Россией и анонсировал новый.

"В ближайшее время, я надеюсь, и это уже буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - заявил он.

При этом министр не уточнил деталей.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Киевом и Москвой по схеме "35 на 35".

В Украину вернулись Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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