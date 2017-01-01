Комитет Рады рекомендовал новый состав ЦИК, предложенный Зеленским

Парламент получил рекомендацию проголосовать за 17 кандидатов, которых предложил глава государства.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады рекомендовал новый состав Центральной избирательной комиссии, предложенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил в Facebook глава комитета Андрей Клочко.

"По результатам рассмотрения, представления кандидатов и их ответов на вопросы народных депутатов, Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины назначить представленных кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии", - отметил Клочко.

На должности членов ЦИК утвердили: Боярчук Оксану Борисовну, Буглака Юрия Александровича, Гатауллину Елену Аухатовну, Гевко Андрея Евгеньевича, Глущенко Викторию Анатольевну, Греня Виталия Вячеславовича, Диденко Олега Николаевича, Дубовика Сергея Олеговича, Евстигнеева Андрея Сергеевича, Ефремову Ирину Алексеевну, Кармазу Александру Александровну, Любченко Павла Николаевича, Мирошниченко Юрия Романовича, Перепелюка Владимира Григорьевича, Плукаря Виталия Владимировича, Постивого Сергея Александровича, Фрицкого Юрия Олеговича.

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