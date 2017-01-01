В МИД анонсировали освобождение из Беларуси украинского журналиста

Визит в Украину президента Беларуси, как ожидается, принесет известие об освобождении осужденного украинца.

Сегодня могут отпустить Павла Шаройко Facebook/Павло Шаройко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в пятницу будут позитивные новости относительно корреспондента Украинского радио Павла Шаройко, которого в Беларуси приговорили к восьми годам лишения свободы за шпионаж. Об этом Пристайко сказал вечером в четверг, 3 октября, в эфире 1+1.

Так, Пристайко спросили о том, могут ли быть какие-то уступки Беларуси в отношении Шаройко в контексте визита в Украину белорусского президента Александра Лукашенко.

"Завтра будет уступка. Завтра будет то, о чем СМИ с радостью смогут сообщить", - заявил Пристайко.

Напомним, 4 октября Лукашенко и Зеленский примут участие в форуме регионов в Житомире.

Также Пристайко вечером 3 октября заявил, что на следующей неделе запланирован масштабный обмен удерживаемыми лицами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet