Обострение на Донбассе: 41 обстрел, у ВСУ потери

В зоне проведения ООС в четверг резко увеличилось количество обстрелов, погиб украинский военный.

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 41 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов смертельное ранение получил украинский военный.

Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в ходе обстрелов со стороны противника были применены запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Читай также: "Никакой капитуляции": Видеообращение Зеленского по "формуле Штайнмайера"

Обстрелы велись вблизи Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Пищевика, Авдеевки, Песков, Верхньоторецкого, Березового, Каменки, Новогнатовки, Марьинки, Луганского, Крымского, Новолуганского, Орехового, Пивденного, Троицкого, Зайцевого, Хутоа Вольного, Золотого, Попасной.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение не совместимое с жизнью", - сообщили в ООС.

С начала текущих суток, 4 октября, противник трижды нарушил режим прекращения огня. Потерь в составе ООС вследствие обстрелов не было.

Напомним, за сутки 2 октября сепаратисты 30 раз обстреляли позиции ООС, один военный получил ранение.

Как сообщалось 3 октября, министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что Украина имеет "план Б" в вопросе проведения выборов на неподконтрольных территориях Донбасса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram