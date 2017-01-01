Обстрелявший дом прокурора в Кропивницком задержан

Полиция установила нескольких причастных к нападению. Двоим из них объявили подозрение, одного задержали.

Правоохранители задержали участников группировки, которая обстреляла дом прокурора в Кропивницком.

Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Кировоградской области.

Отмечается, что двоим нападавшим объявили подозрение, одного задержали.

Читай также: Под Киевом полиция ликвидировала иностранца, стрелявшего в спецназовцев

Они из огнестрельного оружия несколько раз выстрелили в сторону частного дома и двора сотрудника прокуратуры. В этот момент дома были жена и двое маленьких детей. Также прокурору и его семье угрожали расправой.

"Нападавшие причастны к одной из преступных группировок, противоправную деятельность которой расследовал наш пострадавший прокурор. Часть нападавших уже установлены. Двум объявили о подозрение. Одного задержали. В отношении других участников - следствие по ним еще работает", - прокомментировал пресс-секретарь.

Отмечается, что нападавшим грозит до девяти лет заключения.

Напомним, 1 октября в Кропивницком неизвестные обстреляли дом сотрудника прокуратуры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram