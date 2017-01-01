Обстрелявший дом прокурора в Кропивницком задержан
Правоохранители задержали участников группировки, которая обстреляла дом прокурора в Кропивницком.
Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Кировоградской области.
Отмечается, что двоим нападавшим объявили подозрение, одного задержали.
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Они из огнестрельного оружия несколько раз выстрелили в сторону частного дома и двора сотрудника прокуратуры. В этот момент дома были жена и двое маленьких детей. Также прокурору и его семье угрожали расправой.
"Нападавшие причастны к одной из преступных группировок, противоправную деятельность которой расследовал наш пострадавший прокурор. Часть нападавших уже установлены. Двум объявили о подозрение. Одного задержали. В отношении других участников - следствие по ним еще работает", - прокомментировал пресс-секретарь.
Отмечается, что нападавшим грозит до девяти лет заключения.
Напомним, 1 октября в Кропивницком неизвестные обстреляли дом сотрудника прокуратуры.
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