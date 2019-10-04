В Николаеве пьяный мужчина прямо в кафе ударил ножом возлюбленную

Нападавший позже сам пришел в отделение полиции.

В одном из кафе города Николаев мужчина в состоянии алкогольного опьянения ужарил ножом женщину.

Об этом сообщил пресс-отдел полиции Николаевской области.

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“Потерпевшая женщина отдыхала вместе с друзьями в кафе, когда неожиданно появился ее сожитель и устроил ссору. В ходе конфликта злоумышленник достал нож и ударил им любимую в грудь. Мужчина убежал, а 41-летняя раненая была госпитализирована“, - говорится в сообщении.

Правоохранители начали поиски 53-летнего злоумышленника, однако на следующий день он сам пришел в отделение полиции, и рассказал, что нанес женщине тяжелые ранения за чрезмерного количества выпитого алкоголя.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось 12 августа, в Киеве мужчина застал жену с любовником и чуть не убил соперника.

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