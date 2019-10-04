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В Николаеве пьяный мужчина прямо в кафе ударил ножом возлюбленную

Комментариев: 1
Нападавший позже сам пришел в отделение полиции.
Злоумышленник ударил женщину ножом в грудь
Злоумышленник ударил женщину ножом в грудь
depositphotos.com

В одном из кафе города Николаев мужчина в состоянии алкогольного опьянения ужарил ножом женщину.

Об этом сообщил пресс-отдел полиции Николаевской области.

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“Потерпевшая женщина отдыхала вместе с друзьями в кафе, когда неожиданно появился ее сожитель и устроил ссору. В ходе конфликта злоумышленник достал нож и ударил им любимую в грудь. Мужчина убежал, а 41-летняя раненая была госпитализирована“, - говорится в сообщении.

Правоохранители начали поиски 53-летнего злоумышленника, однако на следующий день он сам пришел в отделение полиции, и рассказал, что нанес женщине тяжелые ранения за чрезмерного количества выпитого алкоголя.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось 12 августа, в Киеве мужчина застал жену с любовником и чуть не убил соперника.

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Теги: Николаев, нож, нападение
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Комментариев (2)
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Кайдаш    04.10.2019, 09:53
Оценка:  -1
Кайдаш
Бессмертная "Кармен", наши дни.... "Меня не любишь, но я люблю тебя, так берегись любви моей..." (с)
Кайдаш    04.10.2019, 09:54
Оценка:  -1
Кайдаш
С поправкой на наш алкоголизм (((
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