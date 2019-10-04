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Путин неожиданно раскритиковал федеральные каналы РФ из-за Украины

Комментариев: 11
Президент РФ заявил, что федеральные каналы освещают ситуацию с Украиной в “невыгодном свете”.
Путин раскритиковал российские СМИ
Путин раскритиковал российские СМИ
Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что российские каналы выставляют Украину в “невыгодном свете”. Об этом он сказал во время выступления на площадке Международного дискуссионного клуба Валдай, передают Факты.

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К слову, Путин публично "позволил" телеканалам говорить негативно о политике действующей власти в Украине, но никак не о "братской" стране, об украинском народе.

Между тем, после критики Путин отметил, что “все российские каналы независимы”. Президент РФ подчеркнул, что, "как бы это ни казалось странным, государственные телеканалы ведут независимой политику".

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Напомним, Путин заявил о давлении США на Данию из-за СП-2. Без разрешения Дании на газопровод потратят больше денег и сдвинут сроки его ввода в эксплуатацию, объяснил Владимир Путин.

 

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Теги: Путин, россТБ, каналы, Украина
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Комментариев (11)
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Кайдаш    04.10.2019, 10:21
Оценка:  0
Кайдаш
Путин - )фуйло. Героям слава.
PINKIPAU    04.10.2019, 10:18
Оценка:  0
PINKIPAU
Путлер-капут. Слава Україні.
Coюзник    04.10.2019, 10:07
Оценка:  +1
Coюзник
Интересно, а кого РФ-ТВ освещает в выгодном свете???.
Coюзник    04.10.2019, 10:07
Оценка:  +1
Coюзник
кроме царя.
Зорян_и_Шкиряк    04.10.2019, 10:10
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Свежий российский анекдот:

В парке маньяк подкарауливал одиноких женщин, затаскивал их в безлюдные места и рассказывал про рост промышленного производства на 2,4%.
Зорян_и_Шкиряк    04.10.2019, 10:00
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Стареет, стареет дед! ))) Устал беспределить!
Колишній-східняк    04.10.2019, 09:59
Оценка:  +1
Колишній-східняк
и тридцати лет не прошло....
Кайдаш    04.10.2019, 09:58
Оценка:  +1
Кайдаш
Какая-то стрёмная смена риторики...
Зорян_и_Шкиряк    04.10.2019, 10:08
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Может быть ему просто стало скучно и он под благовидным предлогом готовит очередную подляну?
Кайдаш    04.10.2019, 10:19
Оценка:  -1
Кайдаш
не удивлюсь
PINKIPAU    04.10.2019, 09:48
Оценка:  +5
PINKIPAU
С одной стороны городит мантры про братский народ, с другой-убивает украинцев((((. В этом суть гнилого фашистско-путинского режима.
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