Тест ВНО необходимо обновлять, - Новосад

Министр образования заявила о реформе ВНО.

Министр образования и науки Анна Новосад анонсировала обновление теста внешнего независимого оценивания (ВНО), но в следующем году таких изменений не будет.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Тест необходимо обновлять. Так как если мы будем делать старшую профильную школу, то очевидно, что на выходе из старшей школы ты не можешь сдавать такое же универсальное ВНО, как сейчас. Его будет необходимо дифференцировать по направлениям. Плюс, если мы говорим о компетентностях, то их необходимо начинать как-то измерять. Это сложное задание, но к нему однозначно нужно прийти, - отметила министр.

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Она также подчеркнула, что не стоит ждать изменений теста ВНО в 2020 году. Новосад отметила, что реформа теста ВНО имеет колоссальную поддержку со стороны общества.

Если мы вводим немного другой подход обучения в школе, стараемся дать детям навыки, умения, ценности, то измерять это тестом на знание очень сложно. И поэтому всегда встает вопрос, почему наши дети последние 8 месяцев 11 класса только зубрят всю программу с 5 по 11 класс, чтобы подготовиться. Очевидно, что сам тест нуждается в пересмотре, - добавила Новосад.

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Напомним, в МОН нет денег на повышение зарплат педагогам. Ведомство не знает, получит ли дополнительные 45 млрд гривен на повышение зарплат педагогам.

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