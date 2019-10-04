В одесском центре реабилитации детей заставляли жевать презерватив и били электрошокером

В издевательствах над детьми принимали участие полицейские и охранники.

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В Одессе из приюта “Світанок“ (областного центра социально-психологической реабилитации детей), расположенного на улице Василя Стуса, 2 октября сбежали еще трое девочек. К счастью, детей нашли. И они рассказали, почему решились на побег

Об этом сообщает “Думская“, редакция располагает видеозаписью показаний детей, которую готова предоставить по первому же запросу правоохранительным органам.

Активное участие в обнародовании всех ужасов Центра реабилитации принимает бывшая полицейская Зоя Мельник, именно она обратилась за помощью к журналистам.

“Ее увольнения добивались очень многие. В конце концов, из полиции белокурого копа выжили. А потом устроили травлю в “Фейсбуке“. Первые баны посыпались, когда она обнародовала переписку педофилов о способах совращения детей. А потом к педофилам присоединились чиновники “по детям“, - уточняет издание.

Сейчас Зоя Мельник уже не полицейский, а просто общественный деятель и ведет группу “Защита прав детей“ в соцсети. К ней обращаются сотни людей со своими ужасными историями. У группы тысячи подписчиков.

Журналисту удалось доверительно пообщаться с девочками.

“В пиццерии возле Дюка сидят три напуганные девчонки. Из-за них весь сыр-бор. Еще день назад их фотографии висели в розыскной базе МВД и на сайтах. Анастасия, Татьяна и Диана. Они убежали из областного центра, где «все хорошо“, - пишет одесский журналист.

Дети заявляют, что охранники издеваются над ними. “Омоны“ — так дети называют охранную фирму, которая “оберегает“ центр.

“Омоны“ приезжают и просто так, “на кофе“. И бьют нас. Вот приехали и начали с детьми “играться“. Били детей электрошокером. В ляжку били, в попу били…“. - рассказывает девочка.

На вопрос журналиста “а как же воспитатели?“, дети сообщили, что те только “Посмеялись“.

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Также одна из девочек поделилась жуткой историей, в Центре она встречалась с мальчиком Димой. Воспитатель об этом узнала, вызвала “омонов“. Те достали ножницы, Диме велели достать презерватив. Потом “омоны“ заставили разрезать презерватив. И приказали детям: “Нате, жрите! Жрите гондон!“. Затем парня жестоко избил “дядя Коля из “омона“. Отправляли их под ледяной душ. Также, по словам девочки ее избивал представитель Национальной полиции Украины - Андрей Георгиевич и заставлял при этом улыбаться.

После побега временную опеку детям предоставил Одесский благотворительный фонд “Дорога к дому“ — неправительственная организация, которая оказывает социальные и правовые услуги людям, оказавшимся в кризисной ситуации. Фонд живет на гранты, и у них либеральные порядки.

Полицейский инспектор по детям Дмитрий Ревун также оказал детям поддержку и участвовал в их встрече с представителем уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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“У нас по закону вариантов немного. Девочек надо передавать законному представителю. По каждому ребенку вопрос ставится отдельно. Изучаем, кто является таким представителем. Это либо родители, или орган опеки. Без службы по делам детей мы не обойдемся. Это служба, участие которой предусмотрено законом. Но ее тут нет. Сейчас будем связываться со службой и будем официально это процедуру делать“, - пояснил Дмитрий Ревун.

Сейчас уголовное производство открыто. Но представители центра утверждают, что дети все врут, и кто-то просто якобы хочет захватит Центр.

Позже стало известно, что за одной девочкой приехала мама, вторая якобы сама захотела вернуться в ЦСПРД, третью госпитализируют.

Как сообщалось, очередное ЧП случилось в детском Центре социально-психологической реабилитации Одесского горсовета 13 августа - ребенок упал с высоты и получил переломы



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