На Днепропетровщине в чистом поле с нуля строят трассу до Решетиловки – Юрий Голик

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик показал, как в Украине проходит строительство "с нуля" новой четырехполосной трассы. У себя в Facebook он опубликовал видео, на котором видно, как, в частности, сейчас строится дорога Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, передает Gazeta.ua.

"Строят ли трассы у нас в стране с нуля? Строят. Прямо сейчас. Например, новую четырехполосную трассу Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка", - сказал Голик.

Советник премьера отметил, что если в Полтавской области расширяют существующую трассу и делают ее в бетоне, то в Днепропетровской области трассу строят в поле "с нуля".

Планируется, что до конца года будет готово 20 км новой трассы. Дальше, в 2020 году дорогу должны вывести к каналу Днепр - Западный Донбасс, влив новую трассу в старую.

В 2021 году новую дорогу планируют вывести на границу с Полтавской областью.

"В идеальном случае, уже в 2021-м году Днепр, а следовательно и Запорожье, и Мариуполь, будут соединены с Киевом действительно современной трассой", - сообщил Голик.

Ранее Голик рассказал, как в рекордные для Украины сроки – меньше чем за три месяца – удалось отремонтировать трассу Запорожье-Мариуполь.