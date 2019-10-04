Крушение самолета под Львовом: известны все подробности

И самолета кончился керосин, в результате чего пилоты осуществили аварийную посадку .

Под Львовом осуществил аварийную посадку самолет Ан-12. По предварительной информации, самолет Ан-12 не дотянул полтора километра до аэропорта и аварийно приземлился в районе кладбища в Сокольниках под Львовом. На момент крушения на борту было 8 человек.

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По данным спасателей, погибли 5 человек. Известно, что Ан-12 летел из Испании в Турцию через Украину. Самолет должен был дозаправиться во Львове. Между тем, керосина не хватило. Разбившийся лайнер принадлежал компании "Украина Аэроальянс". У него не хватило топлива.

Место крушения скриншот

На данный момент аэропорт "Львов" также изменил график работы.

Авиакатастрофу прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Во время выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 самолет Ан-12 UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс", по предварительной информации с 7 членами экипажа и 1 сопровождающим груз на борту, по маршруту Вико (Испания) - Львов совершил аварийную посадку на грунт в с. Сокольники вблизи аэродрома. По предварительным данным 3 погибших, 3 тяжело травмированных живых, 2 еще разыскивают, продолжается спасательная операция. Предварительно аварийная посадка осуществлена ​​в связи с окончанием горючего. Начато расследование. Соболезнования близким и родным. P.S. Пятеро погибших, - написал министр.

Игорь Зинкевич сообщил, что на данный момент достали уже всех членов экипажа. 5 трупов, 3 живых. Одного мужчину зажало конструкциями самолета.

Кроме того, в сети появилось первое видео с места крушения лайнера.

Напомним, под Львовом самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. На месте работает 41 спасатель и 7 единиц техники.

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