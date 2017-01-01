Межфракционное объединение депутатов намерено решать инфраструктурные, экологические и социальные проблемы Ивано-Франковщины.

Новая депутатская группа в Раде будет лоббировать интересы Прикарпатья Фейсбук Дениса Шмыгаля

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В Верховной Раде появилось новое межфракционное депутатское объединение “Прикарпатье“. Об этом сообщает сайт газеты “Голос Украины“.

В состав объединения вошли 15 депутатов, которые намерены совместными усилиями отстаивать в парламенте интересы Ивано-Франковской области. Председателем новой парламентской группы избран Роман Мулик, представляющий фракцию “Слуга народа“.

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Основными приоритетами в деятельности объединения “Прикарпатье“ будет оказание областным властям Ивано-Франковщины помощи в решении региональных проблем - обновление дорог и мостов, очищение русел рек, мероприятия по берегоукреплению и т.п. Также депутаты намерены заниматься вопросами экологии, утилизации и переработки бытовых отходов, строительства очистных сооружений.

Представители парламентского объединения уже успели встретиться с председателем Ивано-Франковской ОГА Денисом Шмыгалем, который указал им и на другие проблемы области, требующие внимание областных и центральных властей - сохранение и восстановление лесов, завершение реформы децентрализации, развитие горных территорий, в частности социальной сферы.

Напомним, Ивано-Франковский облсовет выступил против “формулы Штайнмайера“.

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