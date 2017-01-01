Под Ровно сожгли автомобиль депутата облсовета

С места происшествия полицейские изъяли остатки емкости с запахом горюче-смазочных материалов.

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Ночью в городе Костополе Ровенской области горел автомобиль депутата облсовета.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.

“На место пожара прибыли спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части города Костополь, которые обнаружили полностью охвачен огнем автомобиль“, - сказано в сообщении.

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Существовала угроза распространения огня на расположенный в четырех метрах жилой дом. Для тушения бойцы ДСНС подали с разных сторон водяные стволы. Примерно за 10 минут пожар удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Дом лось спасти. Огнем уничтожено переднюю часть и салон автомобиля.

Следственно-оперативная группа установила, что возгорание автомобиля “Mercedes-Benz G63“ произошло на территории огороженного частного хозяйства 58-летнего местного жителя, депутата Ровенского областного совета. Владелец авто в то время находился в доме один.

С места происшествия полицейские изъяли полимерные остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический предмет цилиндрической формы, внешне похожий на корпус пиротехнического средства типа файер.

Сведения по факту умышленного повреждения имущества путем поджога внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства.

Как сообщалось 1 октября суд назначил экспертизу пожарного мусора со сгоревшего дома бывшего председателя Национального банка Валерии Гонтаревой и дал полиции доступ к мониторингу телефонных звонков в день преступления около ее дома в Гореничах Киевской области.

В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.

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