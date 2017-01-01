За члена "ЕС" - 345 депутатов: Рада утвердила новый состав ЦИК:

Депутаты проголосовали за предложенный президентом состав Центризбиркома.

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Верховная Рада утвердила состав Центральной избирательной комиссии, представление на которых подал президент Владимир Зеленский.

Новыми членами ЦИК стали:

Боярчук Оксана Борисовна ("Слуга народа"),

Буглак Юрий Александрович, ("Европейская солидарность"),

Гатауллина Елена Аухатовна ( "Слуга народа"),

Гевко Андрей Евгеньевич ("Голос"),

Глущенко Виктория Анатольевна ("Батькивщина"),

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Грень Виталий Вячеславович ("Слуга народа"),

Диденко Олег Николаевич ("Слуга народа"),

Дубовик Сергей Олегович ("Оппозиционная платформа - За жизнь"),

Евстигнеев Андрей Сергеевич ("Слуга народа"),

Ефремова Ирина Алексеевна ("Слуга народа"),

Кармаза Александра Александровна ( "Слуга народа"),

Любченко Павел Николаевич ("Слуга народа"),

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Мирошниченко Юрий Романович ("Оппозиционная платформа - За жизнь"),

Перепелюк Владимир Григорьевич ("Слуга народа"),

Плукар Виталий Владимирович ("Слуга народа"),

Постивый Сергей Александрович ( "Слуга народа"),

Фрицкий Юрий Олегович ("Слуга народа").

При этом представитель от фракции "Европейская солидарность" Юрий Буглак не явился ни на вчерашнее заседание профильного комитета, ни на сегодняшнее заседание ВР - он находится за границей в командировке. Впрочем, его поддержали 345 народных депутатов.

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Отметим, что состав Центризбиркома утверждается на 7 лет. Предыдущий состав ЦИК не могли утвердить несколько лет, но проработал он недолго.

Напомним, новая депутатская группа в Раде будет лоббировать интересы Прикарпатья.

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