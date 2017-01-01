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За члена "ЕС" - 345 депутатов: Рада утвердила новый состав ЦИК:

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Депутаты проголосовали за предложенный президентом состав Центризбиркома.
Старый состав ЦИК работал очень недолго
Старый состав ЦИК работал очень недолго
EPA/UPG

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Верховная Рада утвердила состав Центральной избирательной комиссии, представление на которых подал президент Владимир Зеленский.

Новыми членами ЦИК стали:

  • Боярчук Оксана Борисовна ("Слуга народа"),
  • Буглак Юрий Александрович, ("Европейская солидарность"),
  • Гатауллина Елена Аухатовна ( "Слуга народа"),
  • Гевко Андрей Евгеньевич ("Голос"),
  • Глущенко Виктория Анатольевна ("Батькивщина"),

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  • Грень Виталий Вячеславович ("Слуга народа"),
  • Диденко Олег Николаевич ("Слуга народа"),
  • Дубовик Сергей Олегович ("Оппозиционная платформа - За жизнь"),
  • Евстигнеев Андрей Сергеевич ("Слуга народа"),
  • Ефремова Ирина Алексеевна ("Слуга народа"),
  • Кармаза Александра Александровна ( "Слуга народа"),
  • Любченко Павел Николаевич ("Слуга народа"),

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  • Мирошниченко Юрий Романович ("Оппозиционная платформа - За жизнь"),
  • Перепелюк Владимир Григорьевич ("Слуга народа"),
  • Плукар Виталий Владимирович ("Слуга народа"),
  • Постивый Сергей Александрович ( "Слуга народа"),
  • Фрицкий Юрий Олегович ("Слуга народа").

При этом представитель от фракции "Европейская солидарность" Юрий Буглак не явился ни на вчерашнее заседание профильного комитета, ни на сегодняшнее заседание ВР - он находится за границей в командировке. Впрочем, его поддержали 345 народных депутатов.

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Отметим, что состав Центризбиркома утверждается на 7 лет. Предыдущий состав ЦИК не могли утвердить несколько лет, но проработал он недолго.

Напомним, новая депутатская группа в Раде будет лоббировать интересы Прикарпатья.

 

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Теги: Рада, ЦИК, депутаты, состав, фракции, Зеленский
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