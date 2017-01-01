За члена "ЕС" - 345 депутатов: Рада утвердила новый состав ЦИК:
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Верховная Рада утвердила состав Центральной избирательной комиссии, представление на которых подал президент Владимир Зеленский.
Новыми членами ЦИК стали:
- Боярчук Оксана Борисовна ("Слуга народа"),
- Буглак Юрий Александрович, ("Европейская солидарность"),
- Гатауллина Елена Аухатовна ( "Слуга народа"),
- Гевко Андрей Евгеньевич ("Голос"),
- Глущенко Виктория Анатольевна ("Батькивщина"),
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- Грень Виталий Вячеславович ("Слуга народа"),
- Диденко Олег Николаевич ("Слуга народа"),
- Дубовик Сергей Олегович ("Оппозиционная платформа - За жизнь"),
- Евстигнеев Андрей Сергеевич ("Слуга народа"),
- Ефремова Ирина Алексеевна ("Слуга народа"),
- Кармаза Александра Александровна ( "Слуга народа"),
- Любченко Павел Николаевич ("Слуга народа"),
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- Мирошниченко Юрий Романович ("Оппозиционная платформа - За жизнь"),
- Перепелюк Владимир Григорьевич ("Слуга народа"),
- Плукар Виталий Владимирович ("Слуга народа"),
- Постивый Сергей Александрович ( "Слуга народа"),
- Фрицкий Юрий Олегович ("Слуга народа").
При этом представитель от фракции "Европейская солидарность" Юрий Буглак не явился ни на вчерашнее заседание профильного комитета, ни на сегодняшнее заседание ВР - он находится за границей в командировке. Впрочем, его поддержали 345 народных депутатов.
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Отметим, что состав Центризбиркома утверждается на 7 лет. Предыдущий состав ЦИК не могли утвердить несколько лет, но проработал он недолго.
Напомним, новая депутатская группа в Раде будет лоббировать интересы Прикарпатья.
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