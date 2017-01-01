Крушение Ан-12 под Львовом: рассматриваются две версии аварии

Авария могла произойти из-за ошибки пилота при посадке или из-за нехватки топлива, заявил замминистра.

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На данный момент рассматривается две версии аварийной посадки грузового Ан-12 вблизи аэропорта "Львов": ошибка пилота и нехватка горючего. Об этом в эфире 112 Украина в пятницу, 4 октября, заявил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Сейчас рассматривается две версии. Первое - это то, что кончилось горючее, второе - это ошибка пилота, потому что самолет выходил не на визуальный заход, а на инструментальный. Поэтому то, что была плохая погода - а там на самом деле был очень сильный туман под Львовом, - оно не влияет. Сейчас все обстоятельства расследуются, - сказал он.

По его данным, самолет перевозил 10 тонн груза.

Как сообщил замминистра, среди выживших в аварии - пилоты самолета.

Пострадавших, сильно травмированных пилотов достали из кабины… С ними общаются представители ГСЧС для выяснения всех обстоятельств произошедшего, - сказал Лавренюк.

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Как сообщает УНН, замначальника ГСЧС во Львовской области по реагированию на чрезвычайные ситуации Валерий Глобенко заявил, что после аварийного приземления из топливных баков самолета вытекал керосин.

После аварийного приземления самолета из топливных баков действительно вытекал керосин, и он продолжает вытекать, - сообщил Глобенко.

Напомним, под Львовом самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. На месте работает 41 спасатель и 7 единиц техники.

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