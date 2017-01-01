Увольнения и посадки – путь к добродетели: Глава ГПУ

Руслан Рябошапка рассказал о своих главных достижениях за первые 30 дней на должности.

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Главный итог первого месяца работы нового Генерального прокурора Украины - это формирование команды и очистка прокуратуры. Об этом заявил сам глава ведомства Руслан Рябошапка во время брифинга, сообщает УНН.

По мнению генпрокурора, общественность должна была заметить основные итоги первых 30 дней его работы:

Первое это формирование команды, я уже представил Виктора (Чумака заместителем Генерального прокурора - Главным военным прокурором - ред.) и Виталия (Каська первым заместителем Генерального прокурора - ред.), как ключевых элементов этой команды. Второй момент это очищение прокуратуры, вы, наверное, заметили, что практически все областные прокуроры были уволены с занимаемых должностей, кроме того на руководящих должностях ГПУ не осталось никого из заместителей предыдущего генерального прокурора, - рассказал Рябошапка.

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Также Руслан Рябошапка указал на то, что Генеральная прокуратура начала активно бороться с коррупционерами:

Уже несколько прокуроров были задержаны на получении неправомерной выгоды. То есть мы не медлим с тем, чтобы прокуратура была добродетельной, не только путем увольнений, но и посадок, - сказал он.

Напомним, Рябошапка объявил выговор Луценко после его увольнения.

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