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Зеленский встретился с Крузом , а для меня не нашел времени, - глава Верховного суда

Комментариев: 5
Валентина Данишевская пожаловалась на президента.
Глава ВС Валентина Данишевская
Глава ВС Валентина Данишевская
facebook.com/supremecourt.ua

Глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская заявила, что несколько раз просила президента Владимира Зеленского о встрече, но он так и не нашел для нее времени. Об этом она рассказала в интервью BBC News Україна. 

Дважды я предлагала президенту встретиться и поговорить. Один раз публично и второй раз письменно. Но времени у него пока для председателя Верховного суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом, - заявила Данишевская.

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Также глава Верховного суда отметила, что оценки Зеленского касательно судебной системы Украины нельзя серьезно воспринимать, поскольку он так и не пообщался с руководством ВС.

Данишевская рассказала, что хочет убедить главу государства не сокращать количество судей Верховного суда с 192 до 100.

Мы за год и десять месяцев получили почти 230 000 дел. Только четыре месяца назад Верховный суд пополнился новыми судьями. Поэтому сейчас у нас появилась возможность наконец принимать решения в адекватные сроки, - отметила она.

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Напомним, в Совете Европы раскритиковали проект судебной реформы в Украине. Законопроект предлагает масштабные изменения, которые могут иметь существенное влияние на независимость судебной системы, считает генсек Совета Европы.

 

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Теги: ВС, Верховный суд, Данишевская, Зеленский
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Комментариев (5)
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xapi3mat    04.10.2019, 13:13
Оценка:  0
xapi3mat
Детский садик!
Sancho-s    04.10.2019, 13:07
Оценка:  0
Sancho-s
О чём с ней говорить, какие общие темы, вот Круз - другое дело...)))
Хулиганка*    04.10.2019, 12:41
Оценка:  -3
Хулиганка*
Как вспомню, что порошенко часто встречался с главой ВС, так , думаю, что это к лучшему.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    04.10.2019, 12:37
Оценка:  +1
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Работать нормально надо, а не выносить судебные решения противоречащие здравому смыслу, и закону.
Зорян_и_Шкиряк    04.10.2019, 12:33
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Если бы президент был выходцем из судебной системы, тогда встретился бы. Но ведь он артист!..
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