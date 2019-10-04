Зеленский встретился с Крузом , а для меня не нашел времени, - глава Верховного суда

Валентина Данишевская пожаловалась на президента.

Глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская заявила, что несколько раз просила президента Владимира Зеленского о встрече, но он так и не нашел для нее времени. Об этом она рассказала в интервью BBC News Україна.

Дважды я предлагала президенту встретиться и поговорить. Один раз публично и второй раз письменно. Но времени у него пока для председателя Верховного суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом, - заявила Данишевская.

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Также глава Верховного суда отметила, что оценки Зеленского касательно судебной системы Украины нельзя серьезно воспринимать, поскольку он так и не пообщался с руководством ВС.

Данишевская рассказала, что хочет убедить главу государства не сокращать количество судей Верховного суда с 192 до 100.

Мы за год и десять месяцев получили почти 230 000 дел. Только четыре месяца назад Верховный суд пополнился новыми судьями. Поэтому сейчас у нас появилась возможность наконец принимать решения в адекватные сроки, - отметила она.

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Напомним, в Совете Европы раскритиковали проект судебной реформы в Украине. Законопроект предлагает масштабные изменения, которые могут иметь существенное влияние на независимость судебной системы, считает генсек Совета Европы.

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