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"Экстрадиция - это дорого": Рябошапка отказался анонсировать подозрение Порошенко

Комментариев: 2
При этом генпрокурор заверил, что в ближайшее время общество все узнает.
Рябошапка обещает, что скоро ГПУ расскажет о подозрениях в отношении депутатов
Рябошапка обещает, что скоро ГПУ расскажет о подозрениях в отношении депутатов
УНИАН

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Генпрокурор Руслан Рябошапка отказался ответить на вопрос о том, готовит ли ГПУ подозрение против экс-президента Петра Порошенко, передает "Радио Свобода".

"Мы не анонсируем подозрения, обыски и другие процессуальные решения, поскольку ... экстрадиция - процедура очень дорогая и очень длительная", - пояснил он.

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"Мы активно работаем, и в нашей работе материалов много по чиновникам, бывшим народным депутатам и, в том числе, действующим народным депутатам", - отметил Рябошапка.

"В ближайшее время все узнают о деталях ... Мы не хотели бы анонсировать эти вещи", - сказал генпрокурор.

О том, что Генпрокуратура Украины готовит подозрение пятом президенту Украины по статье о злоупотреблении властью, 2 октября сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в ГПУ. В ГПУ эту информацию не подтвердили.

 

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Теги: Рябошапка, ГПУ, Порошенко, подозрение
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Комментариев (2)
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СветБобра    04.10.2019, 13:35
Оценка:  0
СветБобра
Коли посадять зеленськоно за зраду Украіни ? Коли пересаджають суддів, що аналювали Коломойському борги по податкам. ?
Андрей_и_Богдан    04.10.2019, 13:24
Оценка:  +3
Андрей_и_Богдан
ЗеленоСлуги показали что можно "пилить" и продавать Украину, только по-тихому!
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