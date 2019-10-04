"Экстрадиция - это дорого": Рябошапка отказался анонсировать подозрение Порошенко

При этом генпрокурор заверил, что в ближайшее время общество все узнает.

Рябошапка обещает, что скоро ГПУ расскажет о подозрениях в отношении депутатов УНИАН

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Генпрокурор Руслан Рябошапка отказался ответить на вопрос о том, готовит ли ГПУ подозрение против экс-президента Петра Порошенко, передает "Радио Свобода".

"Мы не анонсируем подозрения, обыски и другие процессуальные решения, поскольку ... экстрадиция - процедура очень дорогая и очень длительная", - пояснил он.

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"Мы активно работаем, и в нашей работе материалов много по чиновникам, бывшим народным депутатам и, в том числе, действующим народным депутатам", - отметил Рябошапка.

"В ближайшее время все узнают о деталях ... Мы не хотели бы анонсировать эти вещи", - сказал генпрокурор.

О том, что Генпрокуратура Украины готовит подозрение пятом президенту Украины по статье о злоупотреблении властью, 2 октября сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в ГПУ. В ГПУ эту информацию не подтвердили.

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