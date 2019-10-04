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В Днепре нацгвардейцы запустили челендж "Сильная нация"

Комментариев: 3
Инициаторы челенджа убеждены, что это побудит и гражданских к спортивным упражнениям и здоровому образу жизни.
Нацгвардейцы активно пропагандируют здоровый способ жизни
Нацгвардейцы активно пропагандируют здоровый способ жизни
скриншот

В городе Днепр нацгвардейцы запустили челендж “Сильная нация“.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Таким образом нацгвардейцы хотят отпраздновать День защитника Украины и передать вызов другим подразделениям.

По условиям челленджа, нужно в бронежилете с пластинами выполнить 10 подтягиваний на перекладине, 10 отжиманий на брусьях, а потом опубликовать видео в соцсетях.

Как сообщалось, украинские охранники победили на чемпионате мира Bodyguard-2018.

В сентябре 2019 года в Киеве прошел 10-ый чемпионат мира для телохранителей первых лиц.

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Теги: Нацгвардия, здоровый образ жизни, спорт, День защитника
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Комментариев (3)
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Coюзник    04.10.2019, 13:16
Оценка:  -1
Coюзник
Вот видите как задело за живое россиянку ... что украинский солдат тоже может быть сильным и дать отпор российскому солдату в равном бою ... такие мероприятия очень нужны в информационной войне которую нам навязали "братья" ...
Хулиганка*    04.10.2019, 12:52
Оценка:  -2
Хулиганка*
одни понты... помнится один из захвеченных в плен в Керченском проливе капитанов все грозился показать России "волчий крюк", а вот дошло дело проявить себя - не сложилось, но все равно херой для кастрюль.
kapablankas    04.10.2019, 12:45
Оценка:  +2
kapablankas
а може в сел бабці ПАРКАНЧИК ВІДРЕМОНТУВАТИ ????

52 ТИЖНІ - 52 ПАРКАНЧИКА

а 10 нацгвардійців - 520 парканчиків

то як ??????
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