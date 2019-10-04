В Днепре нацгвардейцы запустили челендж "Сильная нация"

Инициаторы челенджа убеждены, что это побудит и гражданских к спортивным упражнениям и здоровому образу жизни.

В городе Днепр нацгвардейцы запустили челендж “Сильная нация“.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Таким образом нацгвардейцы хотят отпраздновать День защитника Украины и передать вызов другим подразделениям.

По условиям челленджа, нужно в бронежилете с пластинами выполнить 10 подтягиваний на перекладине, 10 отжиманий на брусьях, а потом опубликовать видео в соцсетях.

Как сообщалось, украинские охранники победили на чемпионате мира Bodyguard-2018.

В сентябре 2019 года в Киеве прошел 10-ый чемпионат мира для телохранителей первых лиц.

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