Скалецкая объяснила причины аудита в Минздраве

Министр хочет понять, в каком состоянии вообще находится министерство.

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Проходящий сейчас в Министерстве здравоохранения Украины аудит необходим для понимания положения, в котором находится министерство. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью журналу “Фокус“.

Когда мы зашли в министерство, я спросила: “А что у нас с вакцинами? И три работника из разных департаментов принесли мне разные данные. Так не должно быть. Поэтому я решила, что необходимо проанализировать, чтобы понять, где мы находимся, - сказала министр.

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По ее словам, проведением аудита занимается отдел внутреннего министерского аудита и Счетная палата по собственным алгоритмам, поэтому никто не может давить на них.

Напомним, диалог Скалецкой с коллективом Минздрава не состоялся.

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