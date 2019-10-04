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Скалецкая объяснила причины аудита в Минздраве

Комментариев: 2
Министр хочет понять, в каком состоянии вообще находится министерство.
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая
УНИАН

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Проходящий сейчас в Министерстве здравоохранения Украины аудит необходим для понимания положения, в котором находится министерство. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью журналу “Фокус“.

Когда мы зашли в министерство, я спросила: “А что у нас с вакцинами? И три работника из разных департаментов принесли мне разные данные. Так не должно быть. Поэтому я решила, что необходимо проанализировать, чтобы понять, где мы находимся, - сказала министр.

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По ее словам, проведением аудита занимается отдел внутреннего министерского аудита и Счетная палата по собственным алгоритмам, поэтому никто не может давить на них.

Напомним, диалог Скалецкой с коллективом Минздрава не состоялся.

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Теги: Зоряна Скалецкая, МОЗ, Минздрав, аудит
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Комментариев (2)
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Зорян_и_Шкиряк    04.10.2019, 12:45
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
После Супрун, ратующей за внедрение практики маструбации, в Минздраве нужен не аудит, а для начала нормальный консилиум!
Хулиганка*    04.10.2019, 12:40
Оценка:  -1
Хулиганка*
после порошенко и Ко нужно проводить аудит ВЕЗДЕ.
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