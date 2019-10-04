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Кремль хотел бы обмена пленными в формате "всех на всех"

Комментариев: 4
Песков утверждает, что работа в этом направлении ведется.
Кремль хотел бы обмена пленными в формате "всех на всех"
Кремль хотел бы обмена пленными в формате "всех на всех"
Фейсбук Дмитрия Пескова

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Конечной целью обмена пленными между Россией и Украиной должен стать формат “всех на всех“. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

По его словам, возможность подобного обмена зависит от готовности обеих сторон, и в настоящее время определенная работа в этом направлении ведется.

С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен “всех на всех“. Это должно быть окончательной целью, - сказал Песков.

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На уточняющий вопрос журналистов о том, идет ли речь об обмене между Украиной и Россией или между Украиной и самопровозглашенными “республиками“ Донбасса, представитель российского президента отвечать отказался.

Напомним, глава МИД анонсировал обмен пленными на следующей неделе.

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Теги: Дмитрий Песков, обмен пленными
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Комментариев (4)
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Андрей_и_Богдан    04.10.2019, 13:20
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
С чето так "ВДРУГ"?
ANDREICH    04.10.2019, 13:08
Оценка:  0
ANDREICH
заберайте бандіта мертветчука а нам полонених
WTF2wtf    04.10.2019, 12:55
Оценка:  +2
WTF2wtf
Так поэтому на оккупированном Донбассе сейчас шестерки россиян пачками "приговоры" лепят тем, кого даже годами держали в плену?
WTF2wtf    04.10.2019, 12:56
Оценка:  +2
WTF2wtf
Был приказ из Москвы?
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