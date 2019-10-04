Разведение войск в Золотом: Волонтеры просят поддержать жителей города 7 октября

В Золотом сейчас проживает 529 мирных жителей.

Волонтеры просят поддержать жителей Золотого, где 7 октября будет происходить разведение войск, передав им небольшие флаги Украины со словами поддержки на них.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава волонтерской сотни "Добрая воля" Наталья Воронкова.

"В Золотом проживает 529 мирных жителей, которым очень важно почувствовать нашу поддержку, ведь мы Своих не бросаем?!

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Для киевлян и гостей столицы: если вы хотите поддержать жителей Золотого (где будет происходить следующее разведение войск 7 октября), чтобы люди не чувствовали себя брошенными - принесите, передайте, скажите где забрать небольшой флаг Украины и напишите на нем слова поддержки и подпишитесь. И ваш флаг поддержки сегодня же уедет к мирным жителям Золотого", - написала волонтер.

Воронкова отметила, что нужно всего лишь 529 небольших флагов Украины. Кроме того, можно передать что-то сладкое или какую-то небольшую игрушку для детей Золотого.

"Для жителей Харькова, Полтавы, Славянска, Краматорска - мы будем ехать через вас - так мы можем встретиться). Те кто хочет поддержать жителей Золотого из других городов - звоните мы договоримся как вы сможете передать флаг поддержки для одного из жителей Золотого", - сообщила она.

"Золотое - это Украина!", - добавила волонтер.

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В Киеве принести флаг поддержки для Золотого можно 4 октября до 20:00 к волонтерскому пункту в Главном Военном Госпитале, Печерск, заезд с Лабораторного переулка 24-26.

Как сообщалось 2 октября, первый этап разведения войск в Станице Луганской завершился. Сейчас продолжается демонтаж инженерных сооружений. Следующими участками разведения станут населенные пункты Золотое и Петровское.

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