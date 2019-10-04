Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разведение войск в Золотом: Волонтеры просят поддержать жителей города 7 октября

Комментариев: 1
В Золотом сейчас проживает 529 мирных жителей.
Разведение войск в Золотом: Волонтеры просят поддержать жителей города 7 октября
© facebook.com/Наталья Воронкова
Фото 1/3
  • "Золотое - это Украина!"
  • "Золотое - это Украина!"
  • "Золотое - это Украина!"
Разведение войск в Золотом: Волонтеры просят поддержать жителей города 7 октября
"Золотое - это Украина!"
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Волонтеры просят поддержать жителей Золотого, где 7 октября будет происходить разведение войск, передав им небольшие флаги Украины со словами поддержки на них.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава волонтерской сотни "Добрая воля" Наталья Воронкова.

"В Золотом проживает 529 мирных жителей, которым очень важно почувствовать нашу поддержку, ведь мы Своих не бросаем?!

Читай также: Минобороны дало разъяснения по разведению войск

Для киевлян и гостей столицы: если вы хотите поддержать жителей Золотого (где будет происходить следующее разведение войск 7 октября), чтобы люди не чувствовали себя брошенными - принесите, передайте, скажите где забрать небольшой флаг Украины и напишите на нем слова поддержки и подпишитесь. И ваш флаг поддержки сегодня же уедет к мирным жителям Золотого", - написала волонтер.

Воронкова отметила, что нужно всего лишь 529 небольших флагов Украины. Кроме того, можно передать что-то сладкое или какую-то небольшую игрушку для детей Золотого.

"Для жителей Харькова, Полтавы, Славянска, Краматорска - мы будем ехать через вас - так мы можем встретиться). Те кто хочет поддержать жителей Золотого из других городов - звоните мы договоримся как вы сможете передать флаг поддержки для одного из жителей Золотого", - сообщила она.

"Золотое - это Украина!", - добавила волонтер.

Читай также: "Никакой капитуляции": Видеообращение Зеленского по "формуле Штайнмайера"

В Киеве принести флаг поддержки для Золотого можно 4 октября до 20:00 к волонтерскому пункту в Главном Военном Госпитале, Печерск, заезд с Лабораторного переулка 24-26.

Как сообщалось 2 октября, первый этап разведения войск в Станице Луганской завершился. Сейчас продолжается демонтаж инженерных сооружений. Следующими участками разведения станут населенные пункты Золотое и Петровское.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Донбасс, разведение сил, Золотое
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Alexsy    04.10.2019, 13:29
Оценка:  0
Alexsy
Пусть запишут видеообращения жителей к Президенту.
Хоть 10% процентов. Даже сейчас бы успели! Могли додуматься и раньше!
Только жителей, а не волонтеров.
К волонтерам доверие уже подорвано!
Alexsy    04.10.2019, 13:32
Оценка:  0
Alexsy
Не только Золотое, но и весь Донбас это Украина!
Alexsy    04.10.2019, 13:32
Оценка:  0
Alexsy
Не только Золотое, но и весь Донбас это Украина!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь