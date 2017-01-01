ГПУ создала спецдепартамент и пытается вернуть выведенные из банков деньги

Руслан Рябошапка заверяет, что первые результаты работы по самым резонансным преступлениям уже есть.

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил о создании специального департамента, который будет заниматься наиболее резонансными преступлениями, передает Depo.ua.

"Мы определились с нашими приоритетами. Создали специальный департамент, который будет заниматься наиболее резонансными преступлениями", - сказал Рябошапка.

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Он отметил, что среди них, в частности, дела, связанные с хищением государственных средств, выводом средств из банков.

"И уже у нас есть первые результаты. Привлечены к ответственности уголовной двое бывших акционеров двух крупных банков. И сейчас началась работа по возврату тех средств, которые были выведены из этих банков, и возвращение их в доход государства", - рассказал генпрокурор.

Напомним, ранее Руслан Рябошапка отказался отвечать на вопрос о том, объявят ли подозрение Петру Порошенко.

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