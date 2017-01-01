На Волыни орудует сексуальный маньяк: под угрозой дети и взрослые

Неадекват на протяжении нескольких лет пугает девушек и детей.

Жители села Дегтев Владимир-Волынского района обратились в СМИ с рассказом о сексуальном маньяке, который орудует в них в селе. Об этом передает издание БУГ.

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Как рассказали местные жители, на автобусной остановке в селе 2 октября женщина видела маньяка, который демонстрировал ей свой половой орган, бежал за ней и кричал.

Как оказалось позже, это уже не первый случай с участием неадекватного мужчины. Его встречали возле остановки не только взрослые, но и дети. На место инцидента вызвали полицию, но извращенец успевал сбежать.

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По описанию жертв, маньяк - мужчина 40-50 лет, с бородой, вероятно приезжает на машине, поскольку некоторые люди слышали звук мотора автомобиля.

Один из местных жителей рассказал журналистам, что слышал об этом маньяке уже давно, но воспринимал эту информацию очень пассивно до тех пор, пока злоумышленник не выбрал себе жертвой его жену.

На данный момент полиция ищет неадеквата, который пугает жителей села.

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