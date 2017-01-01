Референудум РФ не поймет: Закон об особом статусе согласуют с Москвой

При этом решающее слово будет за украинским парламентом, заверил Яременко.

Яременко объяснил, почему не стоит выносить "формулу Ш" и закон об особом статусе на референдум УНИАН

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Глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что все принятые Верховной Радой законы о статусе Донбасса будут согласованы с позицией РФ, передает Телеграф.

Отвечая на вопрос, кто будет готовить новый закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, Яременко сказал: "Готовить будет Верховная Рада".

"Нет никаких сомнений, что окружение президента, его советники, сотрудники Офиса президента будут привлекаться к этой работе", - добавил также он.

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Как пояснил Яременко, они являются участниками переговоров с РФ, "носителями тех знаний, какие условия определяются, и международными посредниками с РФ, как государством, которое может диктовать нам условия, поскольку его войска находятся на нашей территории".

"Но речь идет о консультативных услугах, о предоставлении предложений", - заверил депутат. Он подчеркнул, что решающее слово будет за украинским парламентом.

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Также он отметил, что "все, что будет касаться статуса Донбасса, это будет не только решение Верховной Рады, а это будет согласованная с Россией позиция".

"Наши попытки вынести этот вопрос на референдум могут быть теоретически восприняты Россией как попытка не выполнять свои обязательства и это может сорвать мирные договоренности. Мы должны учитывать и такую возможную реакцию России", - предупредил он.

Ранее в "Слуге народа" "Слуги" объяснили желание Путина вернуть Донбасс его заботой об РФ.

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