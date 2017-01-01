Мэр Львова об аварии Ан-12: Кабина пилота срезана, фрагменты тел разбросаны

Андрей Садовой заявил, что самолет не должен был садиться во Львове.

Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал авиакатастрофу Ан-12, который аварийно сел возле села Сокольники в 1,5 км от аэропорта “Львов”. Об этом пишет Zaxid.net.

Читай также: Крушение Ан-12 под Львовом: рассматриваются две версии аварии

По словам Садового, самолет не должен был садиться во Львове. Дозаправка лайнера во Львова не была предусмотрена, но пилоты попросили разрешение на дозаправку.

Сложно понять, почему это случилось, потому что он (самолет - ред.) не должен был садится во Львове. Он не должен был дозаправляться во Львове. Он запросил экстренную возможность дозаправиться и просто не дотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Тут рядом жилые дома, если б он упал туда - была бы катастрофа, - заявил Садовой.

Читай также: Крушение самолета под Львовом: известны все подробности

Также мэр Львова рассказал, что более всего пострадала кабина пилота. Груз, который перевозил самолет, придавил тела экипажа.

Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, зажал людей, которые там были. Много фрагментов тел разбросаны у самого самолета, - добавил он.

Напомним, под Львовом самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. На месте работает 41 спасатель и 7 единиц техники.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram