Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине растет число студентов из Крыма и ОРДЛО

Комментариев: 7
Молодежь с оккупированных территорий всё больше предпочитает украинские вузы заведениям РФ и псевдореспублик.
В Украине растет число студентов из Крыма и ОРДЛО
В Украине растет число студентов из Крыма и ОРДЛО
Фейсбук КНУ

Читай также: Тест ВНО необходимо обновлять, - Новосад

В начавшемся учебном году студентами украинских вузов стали 1865 абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщает УНН.

По ее словам, количество молодых украинцев с оккупированных территорий, вступающих в вузы на подконтрольной Киеву территории, растет год от года:

В 2016 году - это было 855, в 2017 - 1346, по состоянию на этот год - 2019 - мы фиксируем 1600 человек, которые вступили через центр “Донбасс - Украина“... Что касается Крыма, в 2016 году таких лиц было 153, в 2018-м - 254, а в 2019-м - 265, здесь эта цифра, конечно, растет несколько медленнее, - отметила Новосад.

Читай также: Русскоязычные школы перейдут на украинский язык в 2020 году

И хотя в абсолютных цифрах прирост количества студентов из Крыма не так уж велик, темпы прироста довольно существенные. По данным министра образования, за 4 года количество крымчан, поступающих через образовательный центр “Крым - Украина“, увеличилось почти вдвое.

Напомним, в украинских школах хотят запустить двенадцатилетку уже с 2024.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Анна Новосад, студент, вуз, Крым, ОРДЛО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
BROKER666    04.10.2019, 14:28
Оценка:  -1
BROKER666
тоже касается и крысчан с пропиской: крым-каганат...
BROKER666    04.10.2019, 14:26
Оценка:  -2
BROKER666
шото я недопонял - а как молодёжь Донбасса может поступать в Украинские вузы имея на руках только клочки туалетной бумаги типа паспортов и аттестатов ордло?
WTF2wtf    04.10.2019, 14:49
Оценка:  0
WTF2wtf
Да большая часть молодежи имеет нормальные украинские документы.
Все прекрасно понимают, что нужно думать о своем будущем, а не хавать тупые сказки из российского телевизора ...
И паспорта получать ездят в другие регионы Украины, и всякие ЗНО сдают ...
BROKER666    04.10.2019, 14:53
Оценка:  -1
BROKER666
какие документы, если они школу заканчивали уже на ордло?
WTF2wtf    04.10.2019, 15:00
Оценка:  0
WTF2wtf
Они могут сдавать всякие ЗНО в подконтрольных Украине учебных заведениях и поступать в нормальные ВУЗы
WTF2wtf    04.10.2019, 15:00
Оценка:  0
WTF2wtf
И историю Украины сдают!
WTF2wtf    04.10.2019, 15:06
Оценка:  0
WTF2wtf
Для жителей оккупированных Крыма и Донбасса разрешена электронная регистрация для участия в ЗНО, поскольку почтой они документы для регистрации отправить не могут. Ну а выезжать для участия в ЗНО потом само собой нужно.
WTF2wtf    04.10.2019, 14:08
Оценка:  +2
WTF2wtf
Так это только через какие-то образовательные центры “Донбасс - Украина“ ...
На общих основаниях, без всяких центров гораздо больше молодежи с Донбасса поступает, если родители могут поддержать
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь