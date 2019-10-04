Молодежь с оккупированных территорий всё больше предпочитает украинские вузы заведениям РФ и псевдореспублик.

В Украине растет число студентов из Крыма и ОРДЛО Фейсбук КНУ

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В начавшемся учебном году студентами украинских вузов стали 1865 абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщает УНН.

По ее словам, количество молодых украинцев с оккупированных территорий, вступающих в вузы на подконтрольной Киеву территории, растет год от года:

В 2016 году - это было 855, в 2017 - 1346, по состоянию на этот год - 2019 - мы фиксируем 1600 человек, которые вступили через центр “Донбасс - Украина“... Что касается Крыма, в 2016 году таких лиц было 153, в 2018-м - 254, а в 2019-м - 265, здесь эта цифра, конечно, растет несколько медленнее, - отметила Новосад.

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И хотя в абсолютных цифрах прирост количества студентов из Крыма не так уж велик, темпы прироста довольно существенные. По данным министра образования, за 4 года количество крымчан, поступающих через образовательный центр “Крым - Украина“, увеличилось почти вдвое.

Напомним, в украинских школах хотят запустить двенадцатилетку уже с 2024.

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