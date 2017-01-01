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Возле опоры Крымского моста нашли бомбы

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Взрывоопасные предметы находились в 20 метрах от опоры Крымского моста.
Были обнаружены авиационные осколочные бомбы
Были обнаружены авиационные осколочные бомбы
82.mchs.gov.ru

В районе построенного Россией Крымского моста обнаружили три бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба оккупационного «управления  МЧС» по Крыму.

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“В 20 метрах от опоры Крымского моста при условиях плохой видимости в воде специалистам удалось идентифицировать взрывоопасные предметы как авиационные осколочные бомбы весом 10 килограммов и 2,5 килограмма и одна граната“, — говорится в сообщении.

Специалисты извлекли взрывоопасные предметы и доставили на специальный полигон.

Взрывоопасные предметы удалили
Взрывоопасные предметы удалили
82.mchs.gov.ru

Как сообщалось, в оккупированном Луганске пытались взорвать мост.  Так называемый “министр внутренних дел ЛНР“ Игорь Корнет прокомментировал подрыв моста, произошедший в ночь на 19 сентября, назвав его “террористическим актом“.

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Теги: бомба, мост, Крым, оккупанты
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