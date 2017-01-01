Вопрос допуска непривитых детей в школы и садики урегулируют - Новосад

Как следует поступать в подобных ситуациях, будут совместно решать Кабмин и Верховная Рада.

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Вопрос допуска невакцинированных детей в учебные заведения будет урегулирован. Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад, пишет “Интерфакс-Украина“.

По словам главы образовательного ведомства, данная тема будет прорабатываться министерством совместно с комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

К нам обратился комитет по вопросам здравоохранения, народный депутат Ольга Стефанишина, чтобы мы как-то вместе наработали сотрудничество по вопросу недопуска невакцинированных детей в школу. На данный момент думаем, как это делать, - сказала министр.

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Новосад полагает, что в этом процессе директора школ должны стать “той точкой входа, которая проверяет и делает срез по школе“. Но будет ли именно директор отвечать за недопуск к учебе детей без прививок, пока не решено.

Ранее сомнения в целесообразности делать крайними в этом вопросе директоров высказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий:

Если решение о посещении школы должен принимать директор на основании наличия справки о прививках, то, извините, это не является полномочиями директора школы, - заявила она.

Напомним, решение не пускать в школы и садики детей, не прошедших обязательный курс вакцинации, было принято предыдущим руководством Минздрава в августе текущего года.

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