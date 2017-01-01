С 1 октября "Крути колеса от ценового стресса" в роботизированных аптеках

Сейчас начало скидочного сезона! Во вторник, 1 октября, в роботизированных аптеках стартовала всеукраинская акция “Крути колеса от ценового стресса“*. До 30 ноября 2019 года включительно стоимость популярных позиций снижена до 25%.

Роботизированные аптеки делают скидки на медицинские изделия, лекарственные средства, диетические добавки, иные группы товаров. Не пропустите возможность насладиться экономией до 25%. Покупайте товары для детей и взрослых. Платите меньше, чем обычно.

В роботизированные аптеки ходят, чтобы посмотреть на работу помощника PharmBot, приобрести нужные продукты со скидками до 25%, оказаться в светлом и просторном зале. Товары на полках ищут не провизоры, поэтому этот процесс более быстрый. Аптечный робот PharmBot находит нужные упаковки за 7 секунд. Он не устает от работы, выполняет поставленное задание без ошибок.

Приобрести нужные товары со скидкой легко – сделайте предварительный заказ с помощью справки по телефону 5900 или приходите в аптеку под брендом “Аптека Шар@“, “Аптека АНЦ“, “Аптека Копейка“ и “Благодия“ и делайте важные покупки.

Акция “Крути колеса от ценового стресса“ действует с 1 октября до 30 ноября 2019 года включительно. Два месяца скидок позволяют каждому желающему сделать выгодные покупки. Роботизированные аптеки снижают цены до 25%. Об ассортименте акционных позиций и размере скидок можно спросить провизора. В перечне товаров по сниженным ценам встречаются лекарственные средства, детское питание, диетические добавки и многое другое.

Напоминаем, осенняя акция “Крути колеса от ценового стресса“ действует только два месяца. Сделать покупку можно до 30 ноября текущего года, но не откладывайте ответственные дела на потом!

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортимент, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.