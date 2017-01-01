Зеленского в Житомире встретили сразу двумя митингами

Протестующие упрекали президента за "формулу Штайнмайера" и ограничение свободы слова.

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Президентов Украины и Беларуси Владимира Зеленского и Александра Лукашенко, прибывших в Житомир для участия в заседании Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь, встречали сразу две акции протеста. Об этом сообщает Укринформ.

Обе группы протестующих собрались возле Соборного майдана, оцепленного правоохранителями. Одна из групп высказывала недовольство “формулой Штайнмайера“ и хотела попасть в театр имени Ивана Кочерги, где началась встреча президентов, чтобы передать свои требования Зеленскому. Однако полиция, по словам активистов, их не пропустила внутрь. В знак протеста противники “формулы Штайнмайера“ зажгли файеры, однако полицейские у митингующих быстро их отобрали.

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Вторая группа пикетчиков пришла с плакатами, надписи и лозунги на которых упрекали президента Украины в нарушении свободы слова. Также на лицах у этих людей были черные повязки, а сами они отказались объяснить цели своей акции. По данным УНИАН, эту акцию проводят представители телеканалов “ZIK“ та “NewsOne“, принадлежащих оппозиционному депутату Тарасу Козаку.

По словам других активистов и правоохранителей, вторая группа была не из Житомира: людей организованно привезли. Также пикетчики с черными повязками бросали в сторону правоохранителей предметы, похожие на дымовые шашки, сообщает Укринформ.

Напомним, сегодня в Житомире состоялась встреча президентов Украины и Беларуси.

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